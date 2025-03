Rookies op tussenbalans: Crashes & topprestaties

Op het circuit van Albert Park in Australië werden vandaag de eerste twee vrije training verreden. De trainingen in Melbourne zorgden ervoor dat men een goed beeld kon krijgen van de onderlinge verhoudingen. Ook de rookies kwam in actie, en dat zorgde voor wisselende prestaties.

Met Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan staan er vijf coureurs op de grid die als rookie kunnen worden gezien. Bearman is officieel gezien geen rookie meer, want hij heeft al drie Grands Prix gereden. Hij heeft echter nog maar weinig ervaring, en hij wordt ook behandeld als een nieuwkomer. In de eerste trainingen kon dit vijftal zich voor het eerst bewijzen, en dat zorgde voor wisselende indrukken.

Oliver Bearman

Veel mensen hadden hoge verwachtingen van Bearman. Vorig jaar liet hij zich aardig zien tijdens zijn invalbeurten bij Ferrari en Haas. Nu is hij een fulltime-coureur voor Haas, en men had stiekem verwacht dat hij direct kon gaan scoren. In de trainingen in Australië kwam hij direct onder druk te staan. Hij maakte namelijk de grootste fout van de vrijdag, door te crashen in de eerste vrije training.

Bearman knalde in VT1 door de grindbak, en hij verloor daarna de macht over het stuur. De schade aan zijn Haas was groot, en hij kwam dan ook niet verder dan de twintigste tijd. Bearman kon door deze crash ook niet in actie komen tijdens de tweede vrije training. Hij stond wel klaar met zijn helm op zijn hoofd, maar de wagen was niet op tijd klaar. Het was een valse start van het weekend voor hem, en de druk is toegenomen.

Gabriel Bortoleto

Tijdens de wintermaanden ging het amper over Gabriel Bortoleto. De Braziliaan rijdt dit jaar voor Sauber, maar hij kreeg weinig aandacht. Dit is opvallend, want hij is de regerend Formule 2-kampioen. Tijdens de trainingen in Australië viel Bortoleto eigenlijk niet op, en dat was positief. Hij maakte namelijk weinig foutjes, en hij wist zichzelf in zijn eerste echte F1-sessies niet in de vingers te snijden.

In de eerste vrije training noteerde Bortoleto de vijftiende tijd. Het was geen toptijd, maar hij was wel sneller dan zijn zeer ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg. In de tweede vrije training ging het wat minder met Bortoleto, en noteerde hij slechts de achttiende tijd. Zijn achterstand op Hülkenberg was iets groter, maar hij hoeft zich nog niet druk te maken. Zijn leercurve is pas net begonnen.

Andrea Kimi Antonelli

De rookie die het meest werd besproken tijdens de winter, is Andrea Kimi Antonelli. Hij rijdt voor het topteam van Mercedes, en de druk is dus meteen hoog. In de eerste vrije training ging het niet bepaald lekker met Antonelli. Hij reed op felle wijze zijn rondjes, en hij nam soms veel risico's. Hij sloot zijn eerste training als Formule 1-coureur op de vijftiende plaats.

In de tweede vrije training ging het niet veel beter met Antonelli. Mensen hadden verwacht dat hij direct kon gaan schitteren, maar de zestiende tijd in VT2 was niet veel beter. Antonelli moet aan de bak, al is hij natuurlijk nog jong. Morgen moet hij beter voor de dag gaan komen, want een zestiende tijd in de kwalificatie zou voor heel veel rumoer gaan zorgen.

Jack Doohan

Antonelli kan onder druk komen staan, terwijl Jack Doohan allang onder druk staat. De Australiër rijdt dit weekend zijn thuisrace, en hij voelt de hete adem van Franco Colapinto in zijn nek. In Melbourne wist Doohan een aardige indruk te maken in de vrije trainingen. Hij wist zelfs een paar keer paarse sectortijden neer te zetten, en hij begon met de dertiende tijd in de eerste vrije training.

In de tweede vrije training ging het redelijk met Doohan. Hij maakte geen enorme fouten, en het ging eigenlijk steeds beter met hem. Sterker nog, in deze tweede training was hij namelijk sneller dan zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly. Ook wist hij een aantal andere rookies achter zich te houden. Morgen moet hij het echt gaan bewijzen.

Isack Hadjar

Isack Hadjar maakte de beste indruk in de vrije trainingen in Australië. De Franse Racing Bulls-coureur reed in de eerste vrije training de negende tijd. Het was geen slechte prestatie, en hij was net iets meer dan een halve seconde langzamer dan de snelste tijd. In de tweede vrije training ging het nog beter, en wist hij de zesde tijd te noteren. Het was een prachtig resultaat, maar hij was wel langzamer dan Yuki Tsunoda.

De prestaties van Hadjar en Racing Bulls waren opvallend. Dit leverde Hadjar veel complimenten op, maar volgens Red Bull-adviseur moet het wel met een korreltje zout worden genomen. Hij wees namelijk naar de motorstanden en de brandstofniveaus waarmee er werd gereden. Marko stelde dat de logica hierachter vrij logisch was, want ze konden hierdoor Hadjar goed voorbereiden op de rest van het weekend.