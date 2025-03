Sarcastische Alonso weigert vragen te beantwoorden

Na een niet zo bijzondere eerste dag voor Fernando Alonso en Aston Martin in Melbourne, zorgde de Spanjaard voor wat vonken in de media. De 43-jarige Formule 1-veteraan eindigde als achtste en dertiende in de trainingen in Australië en nadat hij uit zijn 2025-auto was gestapt, legde hij de regels uit aan de media.

"We hebben niets geleerd, en als ik iets leer, zal ik het je niet vertellen," zei hij. "We komen hier omdat het verplicht is, maar er valt echt niets te vertellen. We zijn gewoon zoals altijd uit de auto gesprongen. Er zullen 24 vrijdagen zijn zoals nu, waar je kunt vragen wat je wilt en ik zal je niets vertellen. Ik moet nu alles met het team doornemen en privé bespreken wat we vandaag hebben gedaan."

Geen feedback

In een laatste sarcastische reactie zei hij: "We hebben rondjes gereden... de auto gaat, de motor draait, de remmen zijn in orde, de versnellingsbak schakelt op en neer, dus alles is goed." De coureurs zijn niet per se verplicht om tijdens de vrijdagtrainingen met de pers te praten, maar moeten wel vragen van de F1 zelf bijwonen. Het irriteert Alonso vooral, omdat hij dan vragen moet beantwoorden zonder feedback van zijn engineer te hebben gehoord. Die ergernis was dus nogal te horen aan zijn manier van spreken en antwoorden.

Niet alleen deze vragen irriteert de Spanjaard, maar ook het aantal races. Vorig jaar was het de eerste keer dat de Formule 1 24 races afwerkte, en dit jaar is dat weer het geval. Nog nooit waren er meer races gereden dan 24 en dat geeft veel druk aan de coureurs.

Onenigheid

De onenigheid tussen de coureurs en het bestuursorgaan van de sport, de FIA, duurt voort. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem is onder toenemende druk komen te staan vanwege een aantal controversiële regelwijzigingen, waaronder de invoering van een zogenaamd 'scheldverbod'. De gehele grid had de regel unaniem afgeslagen, maar het komt er toch echt.

Ben Sulayem ligt nu ook onder vuur, omdat hij de vice-president en de vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk had uitgesloten bij de vergadering van de wereldwijde autosport. Slechts een paar dagen voor de seizoensopener in Australië sloot Richards zich aan bij het protest tegen Ben Sulayem in een verklaring waarin hij zei: “Ik maak me al enige tijd zorgen over de erosie van de verantwoordingsplicht en het goed bestuur binnen de FIA."

"Velen van jullie waren misschien verbaasd dat we de Britse kandidaat Graham Stoker niet steunden, maar het bestuur heeft met beide kandidatenteams gesproken en was overtuigd door de goed doordachte plannen die Mohammed's campagneteam presenteerde. De belangrijkste boodschappen in hun presentatie waren: een president die geen uitvoerende taken heeft en de dagelijkse leiding van de FIA delegeert aan een professioneel directieteam."