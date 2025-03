Brundle wijst op grote problemen Red Bull-auto Verstappen

Dat Max Verstappen het zwaar had op de eerste dag in Melbourne is geen geheim meer. Martin Brundle denkt een probleem te hebben gevonden in de Red Bull-auto, die zowel met de snelheid als met de balans worstelde, de gehele dag lang.

De viervoudig wereldkampioen verdedigt zijn titel al sinds hij hem in 2021 gewonnen heeft, maar lijkt het dit jaar extra lastig te krijgen. In de tweede vrije training van het weekend wist de Nederlander niet hoger dan de zevende plaats te eindigen en maar liefst zes tienden langzamer dan Charles Leclerc, die de snelste tijd klokte.

Ramp

Tot overmaat van ramp eindigde de Nieuw-Zeelandse en nieuwe teamgenoot van Verstappen, Liam Lawson, als 17e. De vervanger van Sergio Perez is nog niet los en had meer dan een seconde achterstand en een gebrek aan zelfvertrouwen. Het is dan wel de eerste keer dat de Kiwi op dit circuit rijdt, maar met een Red Bull én twee trainingen zal het toch echt beter moeten.

Sky Sports-presentator Martin Brundle, die in bocht 1 stond te kijken, merkte al snel een duidelijk probleem met het rijgedrag van de Red Bull. Voornamelijk de snelle bochten zouden het probleem zijn, omdat Verstappen daar met een extreme overstuur kampt. Hierdoor glijdt de kont van de auto als het ware helemaal naar buiten.

"De auto die ik hier het meest heb zien worstelen was Max Verstappen in de Red Bull", merkte Brundle op. "Hij had een enorme overstuur in het midden en moest de auto echt onder controle krijgen. Het zag er toen iets beter uit, maar het zat nog steeds een beetje los aan de achterkant van de auto."

Kwalificatie

Met het oog op de kwalificatie van morgen is er weinig goeds momenteel. Toen de Nederlander naar buiten kwam op de rode band, de soft band, zag het er nog slechter uit. Nadat hij gedwongen was zijn auto te stoppen na extreem onderstuur, een probleem waarvan Verstappen al een hekel aan heeft, bevestigde hij dat het team moeite heeft met de balans in de nieuwe RB21.

"De balans was er niet helemaal uit", vertelde Verstappen aan F1 TV na de tweede training. "Geen enorme of grote problemen, maar op de een of andere manier kwam de grip niet tot leven. Dat betekent dat we er op dit moment niet echt bovenuit steken." De RB21, die voor deze race is uitgerust met een nieuwe bodem, bleek moeilijk te besturen en Verstappen reed ook minder ronden dan veel van zijn rivalen, omdat het team halverwege de sessie aan set-upwijzigingen werkte.

Kan Verstappen nog terugkomen?

Het is natuurlijk nog maar de eerste race van het seizoen, en dus betekent dat er geen mega grote problemen zijn. De McLaren en Ferrari zijn wel enorm snel én dus momenteel lastig bij te houden voor de Red Bull-coureurs. Zondag is ook nog zeker niet opgegeven, aangezien er regen wordt verwacht en er zomaar eens een São Paulo 2024 kan gaan gebeuren. Of Red Bull de aankomende tijd en sessies extra snelheid vindt, is nog niet zeker, maar ze werken er zeker aan.