Bekijk hier de nieuwe trailer van de F1-film met Brad Pitt

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft men een opvallende trailer gedeeld. Het gaat om de eerste echte trailer van de nieuwe F1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. Voor het eerst krijgt men een beeld van het plot.

In 2023 werd bekend dat de Formule 1 de handen ineen had geslagen met een aantal grote namen uit Hollywood. Ze gingen een film over de Formule 1 maken, en die moest zo realistisch mogelijk zijn. Ze kregen toegang tot de paddock, de circuits en zelfs de pitlane. Voor het fictieve team APX GP was er een speciale pitbox ingericht. Maandenlang waren ze het elfde team.

Staking

De opnames liepen een aantal maanden vertraging op door de staking in Hollywood, maar vorig jaar was men weer uitgebreid in de paddock te vinden. In de aangepaste Formule 2-wagens werden er veel rondjes gereden. Achter het stuur van de wagens zaten Hollywood-superster Brad Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris. Ze mengden zich tussen de coureurs, en er werden scènes gedraaid voor het ogen van de wereld.

Podium

In België, Mexico en Las Vegas werden er opnames gemaakt voor de ogen van het publiek. In Mexico deed Pitt alsof hij had gewonnen, terwijl hij in Abu Dhabi ook op het podium verscheen geflankeerd door een aantal van de echte coureurs.

Pitt speelt in de film de oudere coureur Sonny Hayes, die de sport de rug heeft toegekeerd. Hij is in de trailer nog wel te zien als deelnemer aan de 24 uur van Daytona. Bij het fictieve Formule 1-team van APX GP vormt hij een rijdersduo met Joshua Pearce, een karakter van Damson Idris. Pearce is de jonge hond binnen het team, en ze kunnen het volgens de trailer niet heel goed met elkaar vinden. Te zien is hoe ze op de vuist willen gaan en de nodige harde woorden naar elkaar gooien.

Echte teams en coureurs

De echte teams en coureurs hebben een bijdrage geleverd aan de film. Ze spelen allemaal een klein rolletje, en een aantal coureurs zijn ook te zien in de trailer. Lewis Hamilton speelt niet alleen een gastrolletje, hij is ook een van de producenten van de film. Hij heeft geholpen met het zo realistisch mogelijk maken van de scènes. Of het is gelukt zal later dit jaar blijken, in juni verschijnt de film in de bioscoop.