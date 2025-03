Amerikaanse coureur geen noodzaak voor Cadillac

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen zijn in volle gang, en ze zijn op zoek naar coureurs. Eerder werd gesteld dat ze voor een Amerikaanse coureur willen gaan kiezen, maar volgens teambaas Graeme Lowdon is dat geen harde eis.

Cadillac kreeg eind vorige week definitief groen licht om te gaan deelnemen aan de Formule 1. Het zorgde voor grote vreugde bij de zeer ambitieuze Amerikanen. Speciaal adviseur Mario Andretti had eerder al gezegd dat ze gaan voor een ervaren coureur en een Amerikaans talen. De vraag is dan wie de Amerikaanse coureur moet worden die Cadillac grote successen kan gaan bezorgen.

Amerikaanse eis?

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon laat aan Motorsport.com weten dat dit geen harde eis is: "We kiezen op basis van prestaties. De Formule 1 is geen speeltuin, het is het toppunt van de wereldwijde autosport. Als we het hebben over de timing, dan is het nu wat apart. We lopen niet gelijk met andere teams, want we waren niet actief op de rijdersmarkt tijdens de vorige periode. Bepaalde coureurs liggen al voor een lange periode vast. We hebben het geluk dat er nog genoeg goede coureurs zijn, maar helaas konden we de markt niet opgaan tot onze bevestiging. Nu is het belangrijk dat we gaan praten met potentiële kandidaten."

Alhoewel het geen harde eis is, sluit Lowdon niet uit dat ze wel voor een Amerikaan gaan: "Ik zie niet in waarom we geen Amerikaan kunnen aanstellen op basis van zijn prestaties. Het is zeker iets wat de fans graag willen zien en ik zie ook geen reden waarom het niet zou kunnen gebeuren, maar het belangrijkste is dat het is op basis van prestaties."

De naam van Colton Herta valt vaak bij Cadillac. Hij lijkt zelf te twijfelen, en ook het aantal superlicentiepunten kan een hindernis vormen. Ook Lowdon weet dat: "Als hij niet het benodigde aantal superlicentiepunten heeft en dat zo blijft, dan is het duidelijk een hindernis om hem aan te stellen. We kunnen geen coureur aantrekken die niet genoeg punten heeft, zo zit de wereld in elkaar en dat moeten we ook meewegen."

Het feit dat Herta kan aanlopen tegen een te kort aan superlicentiepunten, maakt hem geen slechte coureur. Lowdon vindt die stelling veel te ver gaan: "Hij is enorm getalenteerd en het is geen verrassing dat we naar Colton kijken, maar we hebben er ook een boel anderen in het vizier. Hij is niet de eerste coureur die in deze situatie zit. Hij zal ook niet de laatste zijn, maar we moeten hiermee leven. Dit zijn nou eenmaal de regels en die moeten we respecteren."