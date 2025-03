Piastri wil niet dromen van thuiszege in Melbourne

Het nieuwe seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Voor Oscar Piastri wordt het een enorm speciaal weekend, en hij heeft er veel zin in. Piastri droomt van de mooie sfeer in Melbourne, en hij denkt niet aan een groot succes.

Het team van McLaren geldt dit seizoen als de grote titelfavoriet. De Britse renstal heeft een goede wintertest achter de rug, en ze zorgden voor zorgen bij de concurrentie. De teams van Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing zullen wel in de buurt zitten, maar McLaren oogt sneller. Het zorgt ervoor dat de Australische fans durven te dromen van een prachtig sprookje, een zege van Oscar Piastri voor het eigen publiek.

Positieve energie

Piastri zelf wil hier zelf nog niet aan denken. De Australische McLaren-coureur heeft veel zin in zijn thuisrace, en hij klinkt dolenthousiast in de preview van zijn team: "Als ik loop over de Melbourne Walk en zoveel positieve energie ontvang, dan geeft me dat altijd kippenvel. De steun die ik thuis in Melbourne ontvang is fenomenaal, het voelt surreëel dat zoveel fans mijn naam schreeuwen. Het betekent zoveel voor mij, en ik wil iedereen echt bedanken."

Thuisrace, thuisland, thuisfans

Piastri wil helemaal niet denken aan een goed resultaat of zelfs een zege. Hij wil vooral gaan genieten van de mooie sfeer in Melbourne: "Ik ben een klein beetje bevooroordeeld, maar de sfeer in Albert Park is van topniveau, en dit is de seizoensopener, en ik weet zeker dat het dan groter en beter zal zijn. Het is de eerste race waar ik naar ga zoeken als de kalender uitkomt, en deze betekent heel veel voor mij." Het feit dat hij hier mag racen, maakt Piastri trots: "Ik ben een trotse Australiër en ik ga niet wachten om te gaan racen in mijn thuisland, in mijn thuisstad en voor de ogen van al mijn thuisfans."