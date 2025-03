Alpine contracteert met Maini vierde reservecoureur

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft het team van Alpine een nieuwe reservecoureur aangesteld. Ze geven Kush Maini promotie. De Indiase coureur maakte al onderdeel uit van de opleidingsploeg, en hij is dit jaar test- en reservecoureur voor Alpine.

Het team van Alpine speelt al het hele jaar een grote rol op de rijdersmarkt. Met Pierre Gasly en Jack Doohan beschikken ze over twee interessante coureurs, maar laatstgenoemde staat nu al onder druk. Alpine trok in de winter namelijk ook Franco Colapinto aan als reservecoureur. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Doohan. Het zou voor niemand een verrassing zijn als de Argentijn later dit seizoen instapt.

Volle reservebank

Naast Colapinto contracteerde Alpine ook Paul Aron en Ryo Hirakawa als reservecoureurs. Met Kush Maini komt er nu dus een vierde coureur bij op de reservebank. De Indiër maakt sinds oktober 2023 onderdeel uit van de Alpine Academy, en hij mocht al een aantal keren testen. Volgens Alpine zal hij vanuit zijn nieuwe rol als test- en reservecoureur TPC-tests gaan uitvoeren in de loop van het jaar. Daarnaast zal hij ook gaan helpen bij het ontwikkelen van de auto en set-ups op de simulator.

Formule 2-ervaring

Maini zal zijn nieuwe rol bij Alpine gaan combineren met een nieuw seizoen in de Formule 2. Hij gaat rijden voor het team van DAMS, waar hij een rijdersduo vormt met Aston Martin-talent Jak Crawford. Het wordt Maini's derde seizoen in de Formule 2. In 2023 eindigde hij namens het team van Campos op de elfde plaats in het kampioenschap. Vorig jaar reed hij voor Invicta en wist hij de race in Hongarije te winnen. Hij moest het echter doen met de dertiende plaats in het kampioenschap. Dit jaar moet hij gaan scoren, maar zal hij wel meer kansen gaan krijgen in de koningsklasse van de autosport.