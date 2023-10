Alpine voegt Kush Maini toe aan opleidingsploeg

Vrijwel alle Formule 1-teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsploeg. Ook het team van Alpine heeft een aantal getalenteerde coureurs onder contract staan. Onder meer Jack Doohan en Victor Martins zijn onderdeel van de Alpine Academy. Vandaag heeft men ook Kush Maini gepresenteerd als Alpine-talent.

Het Indiase talent wordt per direct onderdeel van de Alpine Academy. Maini is momenteel actief in het Formule 2-kampioenschap en daar staat hij momenteel op de elfde plaats in het kampioenschap. Alpine neemt hem op in de Academy en dat betekent dus dat ze hem gaan bijstaan en dat hij toegang krijgt tot de faciliteiten van het team. Maini is bezig met het opbouwen van een sterk netwerk, recent werd bekend dat tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen hem gaat ondersteunen.