Kush Maini maakt eerste F1-meters tijdens Alpine-test

Het team van Alpine heeft een nieuwe naam meters laten maken in een Formule 1-wagen. De Indiër Kush Maini is al geruime tijd onderdeel van de opleidingsploeg, en deze week heeft hij zijn eerste Formule 1-test afgewerkt op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Het was een drukke week op de Red Bull Ring. Het team van McLaren testte er met Ryo Hirakawa, gisteren maakte Jak Crawford meters namens Aston Martin en ook Maini maakte kennis met Formule 1-materiaal. Teams mogen ongelimiteerd testen met auto's van een paar jaar terug, en dat gaf Alpine de kans om te kijken tot wat Maini in staat is. De Indiër is onderdeel van de Alpine Academy en hij rijdt dit jaar in de Formule 2 voor Invicta Racing.

A dream come true to have had my first ever Formula 1 test with BWT Alpine F1 Team. Massive thank you to the entire team for this incredible opportunity. Can't wait for the next one! @AlpineF1Team pic.twitter.com/MypYPBroLn