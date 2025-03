Hamilton voelt druk van Tifosi: "Ze smachten naar de titel"

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen voelt een enorme steun, maar hij weet ook dat de druk enorm is. Hamilton stelt dat de Tifosi smachten naar een nieuwe wereldtitel van Ferrari.

Hamilton zette afgelopen winter de dappere stap naar Maranello. Hij verliet de vertrouwde omgeving van Mercedes om zijn ultieme kinderdroom na te jagen: rijden voor Ferrari. In het voorseizoen kreeg hij veel steun, tijdens TPC-tests en sponsormomenten werd hij hartstochtelijk toegejuicht door de vele Ferrari-fans. Hij moet een belangrijke rol gaan spelen in de titeljacht, want bij de Italiaanse renstal dromen ze hardop van het grote succes.

Italiaans

Hamilton weet dit, maar hij is vooral onder de indruk van de Italiaanse Ferrari-fans. De Brit zag een mensenmassa afkomen op een fanevenement in Milaan, en tegenover Reuters laat hij weten wat zijn gevoel was: "Ik heb de Tifosi zien juichen voor Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Charles en Carlos Sainz. Ik was dus niet verrast. Ik zie steeds meer van de Tifosi. Ik wil graag goed met ze kunnen communiceren in het Italiaans, dus daar moet ik aan werken."

Het lange wachten

In het voorseizoen is Hamilton er al achter gekomen hoe het voelt om Ferrari-coureur te zijn. De Britse coureur steekt zijn trotse gevoel niet onder stoelen of banken: "Het is een enorme eer om voor Ferrari te rijden, maar ze hebben al een imposante nalatenschap. Het is niet dat ze nog een kampioenschap nodig hebben, want ze hebben er al zoveel. Maar ik weet dat ze daarvoor leven en naartoe werken, en dat de Tifosi ernaar smachten. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe speciaal het zou zijn om een titel met Ferrari te winnen."

Schumacher

Als Hamilton die titel wint, is dat niet alleen bijzonder voor Ferrari. Het zou zijn achtste wereldtitel zijn, en daarmee zou hij geschiedenis kunnen schrijven. Hamilton deelt het record van de meeste wereldtitels ooit nu nog met Michael Schumacher, de man die uitgroeide tot een legende in dienst van Ferrari. Hamilton kan Schumacher namens Ferrari uit de geschiedenisboekjes gaan rijden.