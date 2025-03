Welke Nederlanders raceten naast Max Verstappen ook in de F1?

Max Verstappen is momenteel de enige Nederlandse coureur die actief is in de Formule 1. Hij is met 63 overwinningen en vier wereldkampioenschappen op zijn naam ook gelijk de meest succesvolle. Jij kan meeprofiteren van zijn succes door te gokken op de F1 met VBET NL. Toch hebben we in het verleden nog 10 andere Nederlandse coureurs in de Formule 1 gehad. Wie waren die Nederlandse Formule 1-coureurs en hoe succesvol waren zij?

Welke Nederlandse Formule 1 coureurs waren na Max Verstappen het meest succesvol?

Max heeft het racetalent niet van een vreemde want na zijn koppositie komt vader Jos Verstappen op de tweede plek als meest succesvolle Nederlandse Formule 1 coureur.

Jos Verstappen: twee podiumplaatsen

Hij racete in de koningsklasse tussen 1994 en 2003. 1994 was ook gelijk zijn meest succesvolle jaar met een derde plek in de Grand Prix van Hongarije en de Grand Prix van België. Ondanks deze twee podiumplaatsen wist hij zich in geen enkel jaar in de top 10 van het seizoen klassement te rijden.

Tegenwoordig begeleidt Jos zijn zoon en racet hij zelf nog als rallycoureur.

Deze coureur was actief in de Formule 1 tussen vanaf 1958 en wist nooit het podium te halen. Wel wist hij in die periode vier keer een zesde plaats te bemachtigen, waarvan één keer tijdens de Grand Prix van Nederland in 1962 en daarmee schreef hij geschiedenis. Carel Godin De Beaufort was namelijk de eerste Nederlander die punten scoorde in het Formule 1-klassement.

Helaas ging de racende jonkheer om nog een andere reden de geschiedenis in. Tijdens de training voor de Grand Prix van Duitsland in 1964 vloog hij in zijn Porsche 718 van de baan. De crash op de Nürnburgring was zo heftig dat hij aan de gevolgen daarvan overleed. Hij werd daarmee de eerste en gelukkig tot nu toe enige Nederlander die tijdens de Formule 1 stierf.

Christian Albers reed tussen 2005 en 2007 in de Formule 1. De vijfde plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005 was zijn beste prestatie in de belangrijkste raceklasse, maar hij wist nooit de top 10 van een seizoens-ranking te halen. Na zijn ontslag in de Formule 1 reed hij nog in andere race-klassen zoals de DTM en deed hij duurraces zoals de 24 uur van Lemans, maar na 2009 heeft hij niet meer geracet.

Tegenwoordig is Christijan Albers vooral bekend als analist bij Viaplay.

De laatste Nederlandse coureur die klassementspunten wist te scoren in de Formule 1 was Nyck de Vries. In seizoen 2022 haalde hij de negende plaats tijdens de GP van Italië en waren alle ogen op hem gericht. Helaas zette het succes zich niet voort. Waardoor zijn Formule 1-avontuur in 2023 weer voorbij was.

Toch schreef hij geschiedenis omdat hij als testrijder voor meerdere teams in actie kwam. Zo heeft hij het record “voor de meeste teams gereden in één seizoen” te pakken gekregen door in 2022 in de Formule 1 zowel voor Williams, Mercedes, Austin Martin, Alpine en AlphaTauri uit te komen.

Na zijn Formule 1-loopbaan werd het stil rondom de Nederlandse belofte. Hij komt zo nu en dan in actie in verschillende raceklassen zoals de Formule E en de Superformula. In het seizoen 2025 rijdt hij namens Toyota het World Endurance Championship.

In zijn debuutjaar 1971 legde Gijs van Lennep beslag op de zesde plek van de GP van Nederland. Het zou bij dit wapenfeit blijven, want in seizoen 1971 wist hij geen punten meer te scoren. In 1973 kwam hij nog een keer uit in de Formule 1, maar bleef hij puntloos.

Welke Nederlanders reden zonder succes in de Formule 1?

Naast de Nederlandse Formule 1 coureurs die podiumplaatsen of punten verdienden reden er ook een aantal Nederlanders in de Formule 1 die geen punten konden winnen. Dit zijn:

· Jan Lammers (1979-1982, 1992)

· Robert Doornbos (2005-2006)

· Dries van Der Lof (1 race in 1952)

· Jan Flinterman (1 race in 1952), 9e plaats GP van Nederland

· Ben Pon (1 race in 1962)

In seizoen 2025 zullen er naast Max Verstappen geen andere Nederlanders actief zijn in de Formule 1. Jij kan natuurlijk wel actief meespelen door te gokken op de F1 met VBET NL.