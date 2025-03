Madrid geeft gloednieuw circuit opmerkelijke naam

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden in Madrid. De voorbereidingen op de race zijn in volle gang, en ze hebben nu onthuld hoe het circuit gaat heten. Het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad luistert naar de naam Madring.

Vorig jaar maakte de Formule 1 bekend dat de Spaanse Grand Prix gaat verhuizen. De race wordt nu nog verreden op het circuit van Barcelona, maar daar komt verandering in. Het bekende circuit in Catalonië moet plaatsmaken voor een gloednieuw circuit in Madrid. Het gaat om een stratencircuit dat nog moet worden gebouwd in de buurt van het IFEMA-complex. IFEMA is ook betrokken bij de organisatie van de nieuwe Grand Prix.

Ring

Het was dan ook de verwachting dat IFEMA zou terugkomen in de naam van het circuit. Dat is echter niet het geval, zo is vandaag bekendgemaakt. De organisatie heeft laten weten dat het stratencircuit luistert naar de naam Madring. Het is een woordspeling, want het is een samenvoeging van de woorden 'Madrid' en 'Ring'. Met Ring wordt verwezen naar veel andere circuits met deze naam. Denk bijvoorbeeld aan de Hockenheimring, de Red Bull Ring en de Hungaroring.

Herkenbare naam

De organisatie heeft ook gedeeld waarom ze voor de naam Madring hebben gekozen. Volgens hen staan circuits meestal bekend onder de naam van de locatie. Daarom moest er een verwijzing naar de stad Madrid in de naam, en daar is men blij mee. Daarnaast stelt de organisatie dat de naam Madring geen vertaling nodig heeft, en daarom kunnen ze hier goed mee de wereld over gaan. Verder belooft de organisatie dat ze met het evenement veel verder willen gaan dan alleen een Grand Prix. Ze willen meerdere activiteiten en initiatieven organiseren die aan entertainment zijn verbonden organiseren.

Bijzonder logo

De organisatie van de race in Madrid heeft voor een soort modern kunstwerk als logo gekozen. Dit past bij de naam Madring, want hiermee willen ze een herkenbaar merk gaan creëren. Het logo vol met lijnen vertegenwoordigt de bochten van het circuit, en het moet dynamiek en moderniteit uitstralen. De letters in het logo zijn rood, dat is de kleur van Madrid, en is ook te zien op de Spaanse vlag.