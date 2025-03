Racing Bulls neemt afscheid van sleutelfiguur

Het team van Racing Bulls heeft vlak voor de start van het nieuwe seizoen een grote verandering aangekondigd. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull gaat afscheid nemen van technisch directeur Jody Egginton. Hij gaat aan de slag bij Red Bull Advanced Technologies.

Egginton maakte tien jaar lang deel uit van het Italiaanse team. Bij Racing Bulls begon hij in 2014 als hoofd vehicle performance. Daarna maakte hij een aantal keren promotie, en in 2017 werd hij adjunct-technisch directeur. In 2019 maakte hij weer promotie en werd hij benoemd tot technisch directeur. Die functie legt hij nu dus neer, en hij maakt de overstap naar een dochteronderneming van Red Bull.

Opvolging al geregeld

Bij Red Bull Advanced Technologies gaat hij aan de slag als engineering director. Deze dochteronderneming van Red Bull is verantwoordelijk voor onder meer de RB17-Hypercar. Per 1 april neemt Egginton zijn nieuwe rol op zich, en Racing Bulls heeft zijn opvolging al geregeld. Ze hebben ervoor gekozen om zijn taken te verdelen over drie personen. Chief Technical Officer Tim Goss, en adjunct-technisch directeurs Guillaume Cattelani en Andrea Landi nemen deze rol op zich. Cattelani is verantwoordelijk voor het ontwerp, en Landi krijgt de verantwoordelijkheid over het ontwerp.

Fantastische ervaring

Het afscheid van Egginton valt Racing Bulls zwaar. Ze gaan hem missen, en dat gevoel is wederzijds. Egginton spreekt in een persbericht zijn dankbaarheid uit: "Het was een fantastische ervaring om meer dan tien jaar deel uit te maken van dit team, met veel gedenkwaardige momenten. Maar na bijna twintig jaar waarin ik me uitsluitend op de Formule 1 heb gefocust, voel ik dat het tijd is voor verandering. Ik zal een geweldige taak hebben als engineering director van Red Bull Advanced Technologies, en het bedrijf heeft momenteel een spannende lijst van projecten, dus ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen."