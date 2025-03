Cadillac wil direct competitief zijn in 2026

Het team van Cadillac kreeg eind vorige week eindelijk groen licht. Vanaf volgend jaar staan ze op de grid, en ze willen direct laten zien wat ze in huis hebben. Teambaas Graeme Lowdon stelt dat ze niet alleen willen meedoen, maar dat ze ook competitief willen zijn.

Het was een proces van de lange adem, maar Cadillac heeft eindelijk groen licht gekregen om deel te nemen aan de Formule 1. Nadat de eerste plannen van Andretti werden afgekeurd, bleven ze hard doorwerken. General Motors nam de leiding bij het project over, en eind vorig jaar volgde er een principeakkoord met de Formule 1. Vrijdag werd de deal officieel, en Cadillac is vanaf volgend jaar het elfde team op de grid.

Competitief zijn

Achter de schermen wordt er enorm hard gewerkt aan het project. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon legt aan de media-afdeling van de Formule 1 uit dat alles volgens plan verloopt: "We willen niet alleen komen opdagen om te racen, we willen zo competitief mogelijk zijn." Lowdon stelt wel dat ze moeten doorwerken: "Vanuit dat oogpunt zouden we graag meer tijd en personeel hebben gehad, want hoe meer je daarvan hebt, hoe meer performance je vindt."

Realisme

Lowdon vindt wel dat ze realistisch moeten blijven. De teambaas is namelijk heel erg tevreden met de huidige gang van zaken, zo stelt hij bij het vervolg van het verhaal: "We erkennen dat het proces zelf al veel energie en moeite kost. We zijn tevreden met de huidige gang van zaken als we kijken naar de tijdlijn van de productie. Tot nu toe hebben we veel tijd besteed aan het testen en het valideren van individuele onderdelen, bijvoorbeeld het testen van de neuzen en de chassiselementen."

Hard door werken

Cadillac heeft wel een aantal voordelen ten opzichte van de andere tien teams. Ze hoeven immers de tijd niet te verdelen tussen 2025 en 2026. Maar Lowdon stelt dat ze niet achterover kunnen leunen: "Er is op de achtergrond al heel veel werk verricht, en er moet nog veel werk worden verzet. We bevinden ons wel in een betere positie nu we een echt Formule 1-team zijn. We hebben toegang tot alle data en informatie die de andere teams ook hebben. Nu kunnen we beginnen met het bedenken van de meest competitieve auto. Het is is al best groot en we voelen ons op ons gemak in deze positie, in de zin dat we klaar zijn om in 2026 te gaan racen."