Officieel: Cadillac vanaf 2026 elfde Formule 1-team

De Formule 1 bestaat vanaf volgend jaar officieel uit elf teams. De Formule 1 bereikte eerder al een principeakkoord met Cadillac, en nu zijn ze officieel toegelaten tot de koningsklasse van de autosport. De sport gaat dus groeien.

Vlak voor de Grand Prix van Las Vegas maakte de Formule 1 vorig jaar bekend dat ze een principeakkoord hadden bereikt met Cadillac. Tot een echte deal was het nog niet gekomen, maar dat leek slechts een formaliteit te zijn. Nu is het dus officieel, en is de Amerikaanse renstal toegelaten tot de Formule 1. Vanaf volgend jaar staan ze op de grid, ze gaan in het eerste jaar rijden met krachtbronnen van Ferrari.

Andretti

De Amerikanen aasden geruime tijd op deelname aan de koningsklasse van de autosport. In samenwerking met Andretti probeerde General Motors de sport te betreden. Nadat de eerste plannen werden goedgekeurd door de FIA, besloot de FOM dat ze niet mochten deelnemen. General Motors nam de leiding van het project over, en dat resulteerde in Las Vegas in een principeakkoord. Ze stelden Mario Andretti nog wel aan als speciaal adviseur, en Graeme Lowdon aan als de nieuwe teambaas. Verder werden er een aantal ervaren namen aangetrokken waaronder Nick Chester en Peter Crolla.

De Formule 1 laat vanaf weten dat Cadillac heeft bewezen dat ze voldoen aan alle eisen om te mogen deelnemen. Ze hebben de sportieve, commerciële en technische doelen bereikt. Het team zal worden geleid door General Motors en TWG Motorsports. Beide bedrijven waren betrokken bij het opzetten van de renstal. Het is nog niet duidelijk wie de coureurs zullen worden. Onder meer IndyCar-coureur Colton Herta werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het project.

Ferrari

Cadillac zal in de eerste jaren gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari. Eerder dit jaar werd er een overeenkomst gesloten met het Italiaanse team. Het is de bedoeling dat ze op termijn een fabrieksteam gaan worden. General Motors heeft het voornemen om zelf krachtbronnen te gaan bouwen in de nabije toekomst. Het zal echter nog wel eventjes duren voordat ze dit voor elkaar hebben.