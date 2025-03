F1-legende ontsnapt uit WC-gevangenis na bizarre fout luchthaven

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Dat betekent dat alle hoofdrolspelers de koffers hebben gepakt en in het vliegtuig zijn gestapt. Ook oud-coureur Jacques Villeneuve is op reis, maar het scheelde niet veel of alles was misgegaan.

In Melbourne gaat het nieuwe Formule 1-seizoen aankomend weekend van start. Aangezien Australië voor de meeste teams en coureurs aan de andere kant van de wereld ligt, moest er flink wat worden gereisd. Veel coureurs zijn dan ook vroeg in het vliegtuig gesprongen. Ook enkelvoudig wereldkampioen en huidig analist Jacques Villeneuve wilde op tijd aanwezig zijn, maar op Instagram deelde hij een opvallend avontuur.

Villeneuve opgesloten

De Canadees postte namelijk een opmerkelijke foto. Hij plaatste een selfie voor een dichte deur op het vliegveld van Milaan. Hij legde uit wat er precies aan de hand was: "Ik zit al twintig minuten vast op het toilet, en de beveiliging is niet in staat om me eruit te krijgen. Het toilet trekt zichzelf elke dertig seconden door. Het is echt geweldig. Heel indrukwekkend. Een geweldige start van de trip naar Australië."

Deur intrappen

Villeneuve's opmerkelijke post zorgde voor veel hilariteit bij de fans. Veel mensen vroeg zich af of Villeneuve wel op tijd zou arriveren in Melbourne voor het raceweekend. In een tweede post deelde hij echter goed nieuws: hij was ontsnapt uit het WC-hokje. Hij deelde een foto van een deur die uit de muur was getrapt, terwijl er op de grond rest van het WC-hokje te zien waren. Enthousiast deelde hij een update: "Het is me gelukt om na dertig minuten uit het hokje te komen. Ik moest de deur eruit trappen, en toen viel er vanuit het plafond een blok op mijn hoofd. Nu ben ik er klaar voor om af te reizen naar Down Under. Reizen is echt leuk!"