Verstappen geeft toe een hekel aan Netflix te hebben

Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive heeft voor de nodige opschudding gezorgd. In de serie is er weer op een creatieve manier geknipt en geplakt, en dat zorgt voor ergernis. Grappend stelt Max Verstappen dat hij blijkbaar boos was in Miami.

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van Drive to Survive. De populaire reeks op Netflix heeft voor veel nieuwe fans gezorgd, maar volgens Verstappen klopt er weinig van de serie. Er worden veel beelden door elkaar heen geplakt, waardoor er niet bestaande verhalen ontstaan. Zo worden er boordradio's onder andere momenten geplakt, en worden de beelden van verschillende races door elkaar heen gebruikt.

Miami & Zandvoort

Eind vorige week verscheen het nieuwe seizoen op Netflix. Veel fans kropen achter het scherm en keken alle afleveringen direct achter elkaar. Een aantal fragmenten gingen al snel het internet over. Eén van de meest spraakmakende scènes gaat over Verstappen. Te zien is hoe Lando Norris in Miami zijn eerste race wint, en dat Verstappen daar van lijkt te balen.

De oplettende kijker heeft echter gezien dat er hier iets niet klopt. Het shot van de balende Verstappen komt namelijk niet uit Miami, maar uit Zandvoort. Het fragment ging viraal, en fans waren er niet bepaald blij mee. Dit komt ook door het feit dat Verstappens reactie in Miami heel anders was. Hij baalde namelijk niet, hij was juist heel erg blij voor zijn goede vriend Norris. Hij was zelfs één van de eerste coureurs die Norris feliciteerde.

Heel overstuur

Verstappen heeft de creatief geknipte aflevering van Netflix inmiddels ook gezien. Hij is hier vanzelfsprekend niet zo blij mee, en zijn reactie zorgde voor de nodige hilariteit. Tijdens een livestream op Twitch met Team Redline was Verstappen duidelijk. Grappend sprak hij zich uit: "Blijkbaar was ik erg overstuur na Miami! Ik had letterlijk de beste tijd van mijn leven die zondagavond, dus ik weet niet waarom ik zo overstuur was."