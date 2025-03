Dit zijn de vijf opvallendste nieuwe regels in de Formule 1

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Vrijdag komen de coureurs voor het eerst de baan op voor de eerste vrije training in Australië. Veel is hetzelfde vergeleken met vorig jaar, maar er zijn toch een aantal ingrijpende zaken veranderd.

De Formule 1-wagens zien er dit jaar op veel vlakken hetzelfde uit als in 2024. De regels zijn stabiel gebleven, en volgend jaar gaat er echt veel veranderen. In 2026 gaan er nieuwe technische en motorische regels gelden in de Formule 1. Dat betekent niet dat alles anders is geworden, GPToday.net zet een aantal ingrijpende regelwijzigingen op een rijtje.

Snelste ronde

De opvallendste regelwijziging, is een wijziging aan het puntensysteem. Voor het eerst in jaren is er op dit punt iets aangepast. Sinds 2019 was het namelijk zo dat de coureur met de snelste ronde een extra puntje had gekregen, mits hij in de toptien was gefinisht. Deze regel zorgde voor een klein beetje meer actie, omdat coureurs in de slotfase van races een gooi gingen doen naar de snelste ronde.

Regelmatig was het zo dat de coureur op kop de kans had om een pitstop te maken zonder zijn positie te verliezen. Hierdoor kon hij een extra puntje pakken, en dat was nuttig in de strijd om de titel. Maar het zorgde ook voor controverse, aangezien teams hun coureurs buiten de toptien de snelste ronde konden laten rijden, om zo een concurrent dwars te bomen. Vanaf dit jaar kan dit niet meer, en is de snelste ronde alleen voor de eer.

Meer tijd van rookies

We kunnen dit jaar ook meer nieuwe gezichten op de baan verwachten tijdens de F1-sessies. Niet alleen omdat er veel coureurs debuteren, maar ook vanwege een nieuwe regel op het gebied van rookies. Sinds 2022 is het al zo dat de teams twee keer per seizoen een rookie moeten inzetten tijdens een vrije training, maar voor dit jaar is het aangepast.

Het is namelijk niet langer zo dat een vaste coureur één training per jaar zijn auto moet afstaan aan een rookie. Vanaf dit jaar moet dit twee keer gebeuren, wat dus betekent dat een team per jaar vier keer een rookie een training moet laten rijden. Een coureur is een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden.

Monaco-regels

De nieuwe regels zorgen ervoor dat de Grand Prix van Monaco er dit jaar iets anders uitziet. De baan is niet aangepast, maar het gaat om een nieuwe regel om de race spannender te maken. In de voorgaande jaren had de iconische race immers meer weg van een soort optocht.

Tijdens de vergadering van de F1 Commission werden de teams het eens over een nieuwe regel. Vanaf dit jaar moeten er meer verplichte pitstops worden ingevoerd in Monaco. De FIA keurde deze regel goed. Vanaf dit jaar moeten alle coureurs verplicht minimaal twee keer een pitstop maken. Deze regel geldt ook voor regenraces, waardoor er dus altijd meer moet worden gestopt. Dit moet voor meer actie in de races gaan zorgen.

Flexiwings

De FIA heeft ook ingegrepen op het gebied van de voor- en achtervleugels. Vorig jaar ging het namelijk regelmatig over de doorbuigende vleugels. De FIA was van mening dat deze zogenaamde flexiwings niet tegen de regels waren, maar begin dit jaar maakte de autosportfederatie een U-turn.

Ze besloten namelijk toch te gaan ingrijpen. Vanaf de seizoensopener in Australië wordt er strenger gecontroleerd bij de achtervleugels. Er worden dan ook extra tests uitgevoerd om te voorkomen dat teams gebruik kunnen maken van het trucje met de mini-DRS. Ook de voorvleugels worden scherp in de gaten gehouden. Vanaf de Spaanse Grand Prix worden ook op dit gebied strengere controles uitgevoerd.

Beschadigde auto's

De FIA gaat ook ingrijpen op het gebied van de veiligheid. Ze gaan er namelijk voor zorgen dat coureurs niet meer gaan rondrijden in onveilige auto’s. Vorig jaar crashte Sergio Perez tijdens de Canadese Grand Prix, waarna hij verder reed met een beschadigde auto. Hij parkeerde zijn auto in de pits, en daar had Red Bull belang bij. Als hij op de baan was gestopt, had dat negatief kunnen uitpakken voor zijn teamgenoot Max Verstappen.

Dit jaar kan zo’n incident niet meer voorkomen. De FIA heeft ingegrepen, waardoor de wedstrijdleider iets meer macht heeft. Hij kan een team verplichten om de auto naast de baan te parkeren, als deze te zwaar beschadigd is. Dat betekent dus dat die coureur zal uitvallen.