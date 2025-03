Ben Sulayem klopt zichzelf op de borst na goedkeuring Cadillac

Het is voor niemand een verrassing, maar Cadillac gaat deelnemen aan de Formule 1. Nadat er eerder al een principeakkoord werd bereikt met de Formule 1 over deelname, is het nu officieel. Bij de FIA zijn ze zeer trots, en durven ze zelfs na te denken over een verdere uitbreiding.

Bij autosportfederatie FIA hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat ze meer teams op de grid willen zien. Onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd er een bid geopend voor geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk bleek alleen het bid van Cadillac en Andretti interessant te zijn. De plannen werden daarna afgekeurd door de FOM, waarna General Motors de handschoen oppakte. Dit resulteerde eind 2024 in een principeakkoord.

Lang proces

Een officiële deal werd vandaag bevestigd door de Formule 1. Bij autosportfederatie FIA zijn ze er enorm trots op, en ze delen een uitgebreid statement. Ze leggen uit hoe ze het proces is verlopen. Ze wijzen naar het feit dat ze een Expression of Interest hadden geopend, dat de aanbiedingen werden bekeken en naar het feit dat er commerciële discussies werden gevoerd. Ze zijn zeer trots op het feit dat het is gelukt.

Enorme trots bij Ben Sulayem

In het persbericht van de FIA wordt gesproken over een nieuw tijdperk in de Formule 1. Ze stellen dat voor het eerst in jaren er 22 of meer auto's zullen deelnemen aan de Formule 1, waarmee ze dus hinten op de mogelijk voor nog een nieuw team. Ben Sulayem reageert ook trots: "Vandaag markeert een belangrijk moment en ik ben er trots op de federatie te leiden in deze progressieve stap voor het kampioenschap. De uitbreiding van de Formule 1 naar een elfde team is een mijlpaal. Cadillac brengt frisse energie, sluit aan bij de nieuwe regels voor 2026 en luidt een spannend tijdperk in voor onze sport."