Hamilton trakteert Ferrari-fans in Milaan op donuts

Lewis Hamilton heeft sinds zijn overstap naar Ferrari veel indruk gemaakt in Italië. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil graag gaan scoren bij het team, en zijn populariteit is direct heel groot. De Tifosi is dol op hem, en hij trakteerde hen op een aantal donuts in Milaan.

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen organiseerde Ferrari en sponsor UniCredit een bijzonder evenement in Milaan. In de Italiaanse stad was een groot podium neergezet op een plein centraal in de stad. Rondom het plein waren een aantal straten afgesloten voor speciale demoruns. Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc trakteerden de Ferrari-fans op een aantal mooie momenten en donuts.

Donuts

Ferrari had een tweetal oudere Formule 1-wagens geprepareerd voor de runs in Milaan. Hamilton en Leclerc konden het gas niet intrappen, maar daar was dit evenement ook niet voor bedoeld. Ze trakteerden de Tifosi vooral op een aantal donuts en andere drifts. Op beelden is te zien hoe Hamilton zeer soepel donuts draait, om zijn auto daarna in één beweging weer verder de baan op te sturen.

Jacht op de titel

Er kwamen honderden fans af op het evenement in Milaan. Hamilton was heel erg blij met het moment, en hij sprak zijn respect uit voor de fans. Hij reageerde zeer dankbaar: "Ik kan niet wachten om de baan op te gaan met dit geweldige team. Ik denk dat we alles hebben om voor de wereldtitel te vechten, en ik weet ook zeker dat jullie, de fans, ons een extra steuntje in de rug kunnen geven. Ik hoop dat we samen veel lol gaan beleven!"

Australië

Voor Hamilton en Leclerc was dit het laatste evenement voordat ze afreizen naar Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne wordt het nieuwe seizoen volgende week immers afgetrapt. Het is de verwachting dat ze snel in het vliegtuig zullen stappen. Het is immers een lange reis naar Australië, en het is voor de coureurs belangrijk om aan de tijdzone en de temperaturen te wennen.