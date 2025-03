Race of Champions: comeback van Vettel & veel rallygrootheden

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende week van start in Melbourne. Dat is echter niet het eerste grote race-evenement in Australië van dit jaar, want dit weekend komen er veel toppers in actie. In Sydney vindt de Race of Champions plaats.

De Race of Champions is geen officieel evenement van de FIA. Het is een speciaal evenement waar topcoureurs uit verschillende klassen het tegen elkaar opnemen. Voor het eerst vindt het evenement dit jaar plaats in Australië, en dat zorgt ervoor dat er veel coureurs van Down Under mee doen. Het is een zeer divers startveld met topcoureurs uit de rallywereld, de Australische autosport en de Formule 1.

Bij de Race of Champions nemen twee coureurs het tegen elkaar op. Ze besturen dezelfde auto, en ze rijden over hetzelfde circuit. Ze hebben allebei hun eigen rijbaan, waarna ze halverwege elkaar kruisen. Hierdoor rijden ze dezelfde afstand, en het is een idee dat lijkt op hoe ze dat in het schaatsen doen.

Welke races worden er gereden?

De Race of Champions bestaat uit twee verschillende kampioenschappen. Het evenement wordt afgetrapt met een landentoernooi. Twee coureurs uit dezelfde landen of streken vormen dan één team. Ze nemen het tegen de andere teams op, waarna er elke keer een duo afvalt. Het begint met een poulefase, waarna er wordt toegewerkt naar een finale. Eén dag later nemen de coureurs het individueel tegen elkaar op, en wordt de kampioen van de kampioenen gekroond.

Met welke auto's wordt er gereden?

Voor de Race of Champions zijn dit jaar zes verschillende auto’s geselecteerd waar de coureurs mee gaan rijden. Het gaat om een aantal productiewagens en een aantal bijzondere racewagens. Er wordt gereden met een KTM X-Bow, een Subaru BRZ en een Toyota GR86. Daarnaast wordt er gereden met de speciale Polaris RZR-buggy en de FC2 Rallycross en de Supercar Lite Rallycross.

Welke coureurs doen mee aan de Race of Champions?

Het startveld bevat dit jaar geen coureurs die dit jaar in de Formule 1 rijden. Wel doen er een aantal bekende F1-namen mee. Mercedes-reserve Valtteri Bottas doet mee, en dat geldt ook voor Mick Schumacher en David Coulthard. De grote publiekstrekker is viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Verder zijn er bekende namen zoals Travis Pastrana en Petter Solberg te vinden op de deelnemerslijst.

Waar vindt de Race of Champions plaats?

Het evenement vindt dit jaar voor het eerst plaats in Australië. Er is een circuit aangelegd op het veld van het Accor Stadium in Sydney. In het stadion is plaats voor ongeveer 80.000 mensen, maar waarschijnlijk zullen er iets minder mensen zitten. Er wordt geracet in de Australische avond, waardoor Europese fans vrijdag en zaterdag om 09:30 kunnen inschakelen om niets te missen.

Deelnemerslijst:

Team Finland: Valtteri Bottas & Heikki Kovalainen

Team All Stars: Johan Kristoffersson & Chaz Mostert

Team Frankrijk: Sébastien Loeb & Victor Martins

Team Australië Supercars: Brodie Kostecki & Will Brown

Team Nieuw-Zeeland: Hayden Paddon & Louis Sharp

Team Australië Off-Road: Molly Taylor & Toby Price

Team Duitsland: Sebastian Vettel & Mick Schumacher

Team USA: Travis Pastrana & Kurt Busch

Team Verenigd Koninkrijk: David Coulthard & Alister McRae

Team Noorwegen: Petter Solberg & Oliver Solberg