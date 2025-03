F1 cash-explosie: Las Vegas GP sleept bijna miljard dollar binnen

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2023 weer op de Formule 1-kalender. De race door de straten van de gokstad is een redelijk succes. De races zijn leuk, maar de baan valt niet bij iedereen in de smaak. De organisatie is tevreden, want de editie van vorig jaar bracht bijna een miljard dollar op.

De race door de straten van de gokstad is in korte tijd uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van de Formule 1-kalender. De coureurs rijden langs de grote casino's en hotels, en de wereldberoemde Strip maakt onderdeel uit van de lay-out van de baan. Het zorgt voor mooie plaatjes, maar ook voor kritiek. Het gaat bij de Grand Prix immers meer om de show dan om de race zelf, en dat zorgt voor ergernis.

Bijna een miljard dollar

De Grand Prix bracht vorig jaar een reusachtig bedrag op, zo blijkt uit een rapport van de organisatie. Uit de cijfers blijkt dat de Grand Prix goed was voor bijna 934 miljoen dollar aan inkomsten. De race bracht dus bijna een miljard (!) dollar op, en is daarmee uitgegroeid tot het grootste terugkerende evenement in de stad Las Vegas. Tijdens een raceweekend loopt het bezoekersaantal namelijk op tot 306.000.

Bezoekers geven veel geld uit

Deze 306.000 bezoekers geven zeer veel geld uit, zo blijkt uit het rapport. Een bezoeker van de Grand Prix van Las Vegas geeft namelijk gemiddeld 2400 dollar uit aan overnachting, eten, drinken, vervoer en vermaak. Dit staat dan weer los van de prijs die ze betalen voor een ticket. Ook de lokale overheid profiteert van de Grand Prix, want volgens het rapport bracht het evenement 45 miljoen dollar aan belastingen op. Ze gaan 15,5 miljoen dollar hiervan besteden aan scholen in de staat Nevada.

De afgelopen editie van de Grand Prix van Las Vegas zal ook om een sportieve reden niet snel worden vergeten. Vorig jaar veroverde Max Verstappen namelijk zijn vierde wereldtitel tijdens de race in de straten van de gokstad. Het zorgde voor een groot feestje bij de Nederlander en zijn team Red Bull.

Voor dit jaar zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd aan het evenement. De starttijden zijn naar voren gehaald, waardoor de Nederlandse fans om 05:00 voor de buis moeten zitten.