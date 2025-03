Formule 1 sluit opmerkelijke deal met wodkagigant

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft de sport weer een grote partner aangetrokken. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 komt er namelijk een officiële wodka partner. Deze deal komt echter niet uit de lucht vallen.

Eind vorig jaar tekende de hoge heren van de Formule 1 een contract met het conglomeraat LVMH. Het ging om een tienjarige deal die begin dit jaar in ging. LVMH is één van de grootste bedrijven op het gebied van luxeproducten. Dit zorgt ervoor dat TAG Heuer is teruggekeerd als de tijdwaarnemer van de Formule 1. Ook is de sponsordeal met het luxueuze kledingmerk Louis Vuitton hier een gevolg van.

Paddock club

Nu krijgt deze samenwerking dus een nieuw hoofdstuk. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat Belvedere is aangewezen als de officiële wodka partner van de Formule 1. Het wodkabedrijf maakt onderdeel uit van LVMH, en het is een opvallende deal. Niet alleen omdat alcohol en een motorische sport niet helemaal hand in hand gaan, maar ook omdat de Formule 1 een deal heeft met biergigant Heineken. Als onderdeel van de deal zal Belvedere voor een exclusieve after party gaan zorgen na afloop van de Australische Grand Prix. Daarnaast wordt hun drankje ook geserveerd in onder meer de Paddock Club.

Symbool van prestige

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is heel erg in zijn nopjes met de samenwerking met het wodkamerk. Hij laat in een persbericht weten dat het een logische deal is: "De Formule 1 is altijd het symbool geweest van prestige, adrenaline en spektakel, en daarom zijn we zo blij dat we Belvedere kunnen verwelkomen als onze officiële wodka partner. Samen delen we dezelfde toewijding voor kwaliteit en de passie voor exclusieve momenten. Deze aankondiging bevestigt onze sterke connectie met LVMH. Het feit dat ze bereid zijn om de spirit van de Formule 1 te omarmen, zorgt ervoor dat we trots zijn op deze deal."