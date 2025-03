Legendarisch F1-circuit raakt zwaar beschadigd bij overstromingen

Het bekende Spaanse circuit van Jerez is deze week zwaar beschadigd geraakt. Een groot gedeelte van het circuit en de pitlane is overstroomd. Er is werk aan de winkel, want volgende maand staat de MotoGP aan de poorten van het circuit.

Het circuit van Jerez is populair onder raceliefhebbers, teams en coureurs. De baan nabij de stad Jerez de la Frontera werd in de jaren '80 in gebruik genomen. De Formule 1 werkte er een aantal jaren races af, Jerez was de gastheer van de Spaanse en de Europese Grand Prix. Deze eeuw werd de baan vooral gebruikt voor tests van de teams en de koningsklasse zelf. Het is dan ook een populaire baan.

Testdagen

Begin dit jaar werkten meerdere teams er testdagen af. Het team van Haas trapte er het jaar af met een TPC-test, terwijl Red Bull vorige maand nog een testdag had ingepland voor Liam Lawson. Nu is het echter niet nodig om er een test te houden, want ze zijn getroffen door een natuurramp. Het circuit is onbegaanbaar geworden door overstromingen die een gevolg zijn van een extreme regenval.

Zeer veel water

Op beelden op sociale media is te zien hoe het water van de toren op het rechte stuk loopt. De baan, de pitstraat en de uitloopzones zijn veranderd in een soort rivier. Een grote hoeveelheid bruin water heeft voor veel schade gezorgd, zo blijkt uit de beelden. Niet het hele rechte stuk staat onder water, maar dat neemt niet weg dat er heel veel schade is. Vooral de pitlane is zwaar getroffen door de grote hoeveelheid water. Het wordt een zware klus om alles weer schoon te maken en te repareren.

MotoGP

In Jerez moeten ze hard gaan doorwerken, want volgende maand staat het MotoGP-weekend op het programma. Op 25, 26 en 27 april reizen de tweewielers af naar het Spaanse circuit. Of deze overstromingen ervoor gaan zorgen dat deze race moet worden verzet, is nog niet bekend. Ze hebben nu weken de tijd om voor een oplossing te zorgen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Spaans circuit en de MotoGP worden getroffen door overstromingen. Eind vorig jaar teisterde extreem noodweer de regio rondom Valencia, waardoor de race van de MotoGP werd verplaatst naar Barcelona.