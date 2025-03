Britse media mogen van rechter niet publiceren over Horner-zaak

De zaak rondom Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt nog niet helemaal voorbij te zijn. De Brit werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrij gepleit. De zaak lijkt nu een staartje te krijgen, terwijl Britse media er niet over mogen schrijven.

Begin vorig jaar ging er een schok door de Formule 1-wereld. De Telegraaf onthulde dat een medewerkster van Red Bull Horner had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het Red Bull-concern opende een intern onderzoek, maar Horner werd tot twee keer toe vrijgepleit. De medewerkster die de zaak had aangespannen werd uiteindelijk op non-actief gesteld, maar dat betekent niet dat de zaak nu ten einde is.

Arbeidsrechter

Volgens De Telegraaf krijgt de zaak namelijk een staartje. De krant meldt dat de zaak van de medewerkster tegen Horner en Red Bull in januari 2026 voor de arbeidsrechter komt in Engeland, het zogeheten employment tribunal. Hier worden geschillen tussen werkgevers en werkneemster behandeld. Dat betekent dat Horner voorlopig nog zal worden geconfronteerd met deze zaak. Het kan niet voor de rechter komen als er een schikking wordt getroffen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.

Verbod voor Britse media

De zaak krijgt momenteel weinig aandacht in het Verenigd Koninkrijk. Volgens De Telegraaf komt dit door een opvallend verbod van de rechtbank. De Nederlandse krant meldt namelijk dat de Britse media te maken heeft gekregen met een zogenaamde Reporting Restriction Order van de rechtbank. Dit houdt in dat de Britse media niet over de zaak mogen berichten totdat de restricties zijn opgeheven, meerdere media zouden zich hebben verzet tegen de zaak. Dit soort Reporting Restriction Orders komen wel vaker voor rondom beroemdheden in het Verenigd Koninkrijk.

Imagoschade

Horner heeft zich al maanden niet meer publiekelijk uitgelaten over deze zaak. De Britse teambaas heeft altijd zijn onschuld volgehouden, maar binnen Red Bull was het onrustig. Jos Verstappen sprak zich vorig jaar kritisch uit over Horner, waarna er een aantal onrustige maanden volgden. De rust binnen het team is wedergekeerd, maar de onrust rondom Horner is niet verdwenen. Hij heeft flinke imagoschade opgelopen, en hij werd vorige maand op pijnlijke wijze uitgefloten door de fans tijdens het F1 75 Live-evenement.