F1 TV kondigt 4K en grote abonnement veranderingen aan

Het hing al eventjes in de lucht, maar F1 TV gaat een opvallende verandering invoeren. Het gaat namelijk om een nieuwe abonnementsvorm die later dit jaar zal worden gelanceerd. Het gaat hier vooral om een abonnement met iets meer opties dan F1 TV Pro.

Momenteel kunnen Formule 1-fans twee soorten abonnementen aanschaffen bij F1 TV. Ze kunnen kiezen uit F1 TV Access, waarbij het mogelijk is om naar speciale content van de sport te kijken. Via F1 TV Pro is het mogelijk om live naar alle sessies te kijken, en dit wordt dan ook gezien als het beste alternatief voor Viaplay. Het is een populaire optie, en bij de Formule 1 zien ze mogelijkheden.

Eigen pitmuur

Het hing al eventjes in de lucht, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft nu de komst van een nieuwe abonnementsvorm aangekondigd. Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers van Liberty Media liet Domenicali weten dat er een duurder Premium-abonnement komt voor liefhebbers van de sport.

Het gaat om een nieuw abonnement waarbij de sessies kunnen worden gekeken in 4K en waar er extra functies beschikbaar komen zoals multiview. Hierdoor kunnen de sessies tegelijkertijd vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Oftewel, de kijker kan een soort eigen pitmuur creëren.

Onduidelijkheid

Het is nog niet helemaal bekend wanneer deze nieuwe abonnementsvorm beschikbaar komt. Daarnaast is het ook niet duidelijk of Nederlandse fans een Premium-abonnement kunnen afsluiten bij F1 TV. Domenicali stelde alleen dat het later dit jaar beschikbaar komt, hij noemde geen specifieke datum.

De prijs is ook niet bekend, maar het is de verwachting dat het duurder zal zijn dan een F1 TV Pro-abonnement. Een abonnement op F1 TV Pro kost vandaag de dag 11,90 euro per maand.

Addertje onder het gras

Bij het Premium-abonnement zit echter wel een addertje onder het gras. Uit de informatiepagina op de site van F1 TV blijkt namelijk dat nog niet alle functies voor iedereen beschikbaar zullen zijn. Op Android-apparaten is het voorlopig niet beschikbaar, en gebruikers met een Apple TV zijn voorlopig de enigen die van alle nieuwe functies kunnen genieten.

De nieuwe optie op multiview te gebruiken is voorlopig niet beschikbaar in andere browsers dan Google Chrome. Naast Apple TV is Roku het enige andere platform waar 4K beschikbaar komt.