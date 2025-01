Wat zijn de grote verschillen tussen F1 TV en Viaplay?

Viaplay maakte gisteren hun plannen voor dit jaar bekend. Ze hebben hun prijs verhoogd, en bieden verschillende pakketten aan. Nederlandse fans kunnen ook voor F1 TV kiezen, maar wat zijn de verschillen tussen beide mogelijkheden om de Formule 1 te zien precies.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst ging de zaken heel anders aanpakken dan voorganger Ziggo Sport, maar ze ontvingen veel kritiek. In de afgelopen jaren verdween de kritiek niet, en waren er financiële problemen. Toch hebben ze een nieuwe deal getekend met de FOM. Veel fans kijken de Formule 1 bij Viaplay, maar met F1 TV is er een alternatief.

Aanbod

Viaplay

Viaplay heeft als groot voordeel dat ze niet alleen de Formule 1 uitzenden. Naast de koningsklasse van de autosport zenden ze ook onder meer het darts en het Engelse voetbal uit. Daarnaast bieden ze veel series aan, waardoor het abonnement kan worden gebruikt voor veel meer dan alleen de Formule 1.

Rondom de Formule 1 bieden ze ook allerlei programma’s aan. Zo is er tijdens het weekend een uitgebreide voor- en nabeschouwing, en komt er dit jaar een nieuw programma bij dat wordt gepresenteerd door Rob Kamphues. Bij een abonnement op Viaplay zit ook toegang tot F1 TV.

F1 TV

Wie kiest voor een F1 TV-abonnement kiest voor een platform dat zich alleen richt op de autosport. Naast de Formule 1 zijn tijdens raceweekenden ook de sessies van de Formule 2 en de Formule 3 te zien. Alle sessies zijn live te zien, en de kijker kan kiezen uit meerdere vormen commentaar. Zo kunnen ze kiezen voor het Britse commentaar van Sky Sports of het Nederlandse commentaar van Viaplay. Ook kunnen ze kiezen voor het commentaar van F1 TV zelf.

F1 TV biedt ook meerdere eigen programma’s aan. Rondom de sessies worden er uitgebreide voor- en nabeschouwingen aangeboden. Verder worden er studioprogramma’s aangeboden waarin dieper wordt ingegaan op de races. F1 TV biedt ook documentaires en volledige oudere races aan. Het archief gaat terug tot en met 1970, al gaat het bij de auto’s seizoenen vooral om samenvattingen.

Prijs

Viaplay

Naast het aanbod kijken veel mensen ook naar de prijs. Bij Viaplay kan men vanaf 3 februari uit vier verschillende opties kiezen. Viaplay gaat een zogenaamd basispakket en een standaardpakket aanbieden. Bij het basispakket krijgen klanten advertenties te zien tijdens de uitzendingen, terwijl ze bij het standaardpakket geen reclames te zien krijgen.

Bij het basis- en het standaardpakket van Viaplay kunnen klanten kiezen uit een abonnement van een jaar of per maand. Bij het jaarlijkse basisabonnement betalen ze 16,99 euro per maand, terwijl ze bij het maandelijkse basisabonnement 19,99 euro per maand betalen. Bij het standaardpakket betalen ze voor het jaarabonnement 19,99 per maand, en bij het maandabonnement 21,99 per maand.

F1 TV

Bij F1 TV kunnen fans in Nederland uit twee opties kiezen. Ze kunnen een F1 TV Pro-abonnement afsluiten, waarmee ze alle sessies live kunnen zien. Ze kunnen ook kiezen voor F1 TV Access, en daar kunnen ze de livetiming zien en de races met vertraging kijken. Wie nu een nieuw abonnement wil afsluiten bij F1 TV, kan alleen maar kiezen voor een maandelijks abonnement. Fans die eerder een jaarabonnement konden afsluiten, kunnen dat nu nog steeds doen. Voor nieuwe klanten is dat niet mogelijk. Dit jaar kost een F1 TV Pro-abonnement 11,90 euro per maand, wat neerkomt op 142,80 euro per jaar. Een F1 TV Access-abonnement kost per maand 3,99 euro.