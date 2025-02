Grote veranderingen bij F1 TV op komst

De Formule 1 is in Nederland niet alleen te zien bij Viaplay, maar ook bij F1 TV. De streamingdienst van de Formule 1 vormt een goed alternatief voor Viaplay, maar ook hier lijken er veranderingen op komst te zijn. Er komt namelijk mogelijk een nieuwe abonnementsvorm aan.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst ontving veel kritiek in de afgelopen jaren. Ook dit jaar hebben ze al voor veel opschudding gezorgd. Ze zijn met nieuwe abonnementsvormen gekomen, waarbij er bij de goedkoopste vorm ook reclame zit. Daarnaast komen ze met twee speciale televisiezenders, maar die zijn alleen te zien bij Delta en Odido.

Veranderingen

Voor veel mensen vormt F1 TV een goed alternatief voor Viaplay. Met een F1 TV Pro-abonnement kan er immers ook naar de sessies worden gekeken, en de prijzen zijn iets gunstiger dan bij Viaplay. Volgens Multiviewer is er mogelijk een grote verandering op komst bij F1 TV. Het platform meldt op sociale media dat F1 TV mogelijk streams gaat aanbieden in 4K UHD of HDR. Daarnaast zou er ook een manier worden geïntroduceerd voor multiview in het komende seizoen.

F1 TV Premium

De grootste verandering lijkt echt een volledig nieuwe abonnementsvorm te zijn. Het gaat volgens Multiviewer om een abonnementsvorm met de naam F1 TV Premium. Het gaat hier om een abonnement dat een rang hoger is dan F1 TV Pro, en het is dan ook de verwachting dat het om een duurder abonnement. Wat er hier precies te zien zal zijn, is nog volledig onduidelijk. Bij F1 TV Pro zijn alle sessies al live te zien, en hebben klanten toegang tot de races uit het archief en kunnen er meerdere documentaires worden gekeken. Ook kan men hier deze week naar de testweek in Bahrein gaan kijken. Het is de verwachting dat F1 TV snel met een aankondiging komt.