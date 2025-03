Horner verwacht extreem spannend F1-seizoen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Na de testweek verwachten veel mensen spektakel tijdens de seizoensopener in Australië. De teams zijn naar elkaar toegegroeid, en ook Christian Horner denkt dat er een spectaculaire jaargang kan plaatsvinden.

Het is de algehele verwachting dat de teams van Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull Racing dit jaar de top van de Formule 1 gaan vormen. McLaren wordt gezien als de favoriet, terwijl ook andere teams graag voor een verrassing willen zorgen. Tijdens de testweek was Williams bijvoorbeeld snel, en sommige kenners sluiten niet uit dat er meer coureurs gaan winnen dan alleen de coureurs van de topteams.

Auto's groeien naar elkaar toe

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ook hoge verwachtingen. De Britse teambaas legt aan de internationale media uit dat dit komt door de stabiele regels: "Ik denk dat het in deze cyclus van de regels duidelijk is dat de wagens naar elkaar toe groeien. Ze lijken ook heel erg op elkaar, waarbij Ferrari opvallend is als onderscheidende factor. Maar het is gewoon onvermijdelijk dat er marginale voordelen zullen zijn. Alles aan onze auto is anders dan vorig jaar, maar het ziet er hetzelfde uit, omdat het een vergelijkbare filosofie is. Je kunt zien dat de auto's daardoor naar elkaar toe groeien."

Spannende races

Het feit dat de auto's naar elkaar toe groeien, is volgens Horner helemaal geen probleem. Sterker nog, hij ziet het als een voordeel voor de sport: "Dat maakt het racen zo spannend. Sommige auto's doen het beter op het ene circuit dan op het andere. Het gaat erom dat je het maximale uit je platform haalt en dat je het op de juiste dag voor elkaar krijgt. Ik denk dat de fans en volgers van onze sport de grootste winnaars zullen zijn. Zoals Zak Brown al had gezegd: er kunnen dit jaar makkelijk acht winnaars zijn en je kan altijd wat onverwachte zaken tegenkomen die de boel open kunnen gooien."