FIA komt met grote regelwijziging bij stewards

De stewards in de Formule 1 lagen afgelopen jaar regelmatig onder vuur. De beslissingen zorgden vaak voor onrust, en er werd gevraagd om hervormingen. De FIA gaat nu een aantal veranderingen doorvoeren bij een zes Grand Prix-weekenden in het komende seizoen.

De rol van de stewards werd in het afgelopen jaar veelvuldig bekritiseerd. Ze deelden opmerkelijke straffen uit, die veel stof deden opwaaien. Veel mensen waren van mening dat er iets moest veranderen, en er werd gepleit voor professionele stewards. Momenteel krijgen ze namelijk niets meer dan een vrijwilligersvergoeding. Dit zorgde voor kritiek, want de bijbaantjes van de stewards waren niet altijd even handig. Johnny Herbert was naast steward namelijk ook analist bij goksites.

Vier stewards

De FIA heeft nu voor het aankomende seizoen een opvallende regelwijziging doorgevoerd. Motorsport.com meldt dat het aantal stewards tijdens een zestal races zal worden opgehoogd. Voorheen bestond het panel van de stewards uit drie officials en een vertegenwoordiger van de lokale autosportfederatie. Dit aantal gaat omhoog, bij zes raceweekenden zullen er nu vier stewards aanwezig zijn naast de lokale vertegenwoordiger.

Zes races

Deze wijziging is nu ook doorgevoerd in het regelboek. Volgens artikel 15.1 van het sportief reglement worden er nu een minimum van drie en een maximum van vier stewards, waarvan één als voorzitter, voor elk raceweekend aangewezen. Voor dit jaar gaat het om zes races waar de werklast in het verleden hoog bleek te zijn. Het gaat om de raceweekenden in Australië, China, Canada, Singapore, Mexico en Brazilië. Alle incidenten tijdens deze raceweekenden worden beoordeeld door alle vier de stewards, waarvan de vierde niet meer of minder invloed heeft. Dit is niet anders dan tegenwoordig het geval is.

Herbert

Het is de eerste grote verandering bij de stewards, nadat er vorig jaar onrust was ontstaan. Vooral het bedrag van driver steward Herbert viel op. Hij was namelijk niet alleen steward, maar ook analist. Hij gaf zijn analyses niet bij nieuwsplatformen, maar bij goksites. In zijn analyses leverde hij kritiek op de coureurs, en verdedigde hij zijn eigen beslissingen. Het zorgde voor ergernis bij onder meer Max Verstappen. Begin dit jaar werd bekend dat Herbert en de FIA uit elkaar zijn gegaan, omdat beide rollen onverenigbaar zouden zijn.