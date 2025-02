Ontslagen FIA-steward haalt keihard uit: "Ben Sulayem wilde van mij af"

Johnny Herbert heeft “bepaalde mensen” beschuldigd van het overtuigen van de FIA om hem te ontslaan als Formule 1-steward. De 60-jarige beweerde dat hij aanvankelijk de baan voor het seizoen 2025 had gekregen, maar hij gelooft dat FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem op die beslissing is teruggekomen nadat belangrijke personen hun invloed hadden doen gelden.

Ben Sulayem stond er eerder deze maand op dat Herbert accepteerde dat er sprake was van een 'belangenconflict' vanwege de prominente rol van de voormalige coureur in de F1-media.

Verschrikkelijke mentaliteit

Herbert sprak zich openlijk uit over de “verschrikkelijke mentaliteit” van Max Verstappen, slechts enkele dagen nadat hij er mede de oorzaak van was dat de Red Bull-ster twee straffen van 10 seconden kreeg opgelegd tijdens de Grand Prix van Mexico vorig jaar. Red Bull maakte zich zorgen dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling als Herbert feitelijk als scheidsrechter optreedt bij races, terwijl hij betaald wordt om zijn mening te geven in de media.

Verleden

Herbert houdt nu echter vol dat de controverse in de aanloop naar het seizoen 2025 in de gesprekken met de FIA naar het verleden is verwezen. Hij zegt dat hij in eerste instantie de baan als steward had gekregen, maar dat het aanbod later werd ingetrokken.

"Het kwam aanvankelijk niet vanuit de FIA. Het had allemaal te maken met geklets aan de FIA, waardoor ze hun standpunt veranderden," vertelde Herbert aan Casino Apps. "Alles wat ik het hele jaar had gedaan voor 2024 was besproken en geaccepteerd. Twee dagen voordat ik uiteindelijk telefonisch werd ontslagen, kreeg ik te horen dat alles goed was voor 2025. Maar dat was niet zo."

"Ik begrijp hoe alles tot stand is gekomen. Maar ik ga niet met de vinger wijzen. Maar zoals ik al zei, waren er bepaalde mensen die daadwerkelijk met Ben Sulayem hebben gesproken, en dat is de reden waarom de president uiteindelijk die beslissing heeft genomen om van me af te komen."

Eerder akkoord

Ben Sulayem beweerde dat Herbert eerder dit jaar akkoord ging met de beslissing van de FIA om uit elkaar te gaan. De F1-chef zei: "Johnny was een heel goede commissaris, maar toen was er sprake van belangenverstrengeling en dat weet hij."

"Je kunt geen journalist zijn in een groot bedrijf en je standpunt verkondigen en dan de commissaris spelen, die een scheidsrechter is. Je zou kunnen zeggen: "Mijn beste scenario is dat die en die wint'."