Hamilton over terugkeer Cullen: "We hebben een geweldige relatie"

Lewis Hamilton heeft zich openlijk laten horen nu hij Angela Cullen, fysiotherapeut en vertrouwelinge van de Brit, opnieuw bij zijn team heeft getrokken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een emotionele en professionele oppepper gekregen door de terugkomst.

Gisteren sprak Lewis Hamilton tegen Sky Sports en hield daar niet in hoeveel het voor hem betekende dat Cullen is teruggekeerd. Na een dominante periode bij Mercedes, waar Cullen van 2016 tot 2023 een vaste waarde aan zijn zijde was, liet haar onverwachte vertrek in 2022 een leegte achter.

Terugkeer naar vertrouwen

Nu betekent hun hereniging een terugkeer naar een vertrouwde basis op een cruciaal moment in zijn carrière. Voor Hamilton is de aanwezigheid van de 50-jarige Nieuw-Zeelander meer dan alleen een professionele aanwinst.

"Het is altijd belangrijk om een goede basis van mensen om me heen te hebben", zei hij donderdag in Bahrein. Ik heb over het algemeen al vele, vele jaren een zeer goede basis. Ik heb nog steeds het hele team dat ik vorig jaar had, maar ik heb Angie erbij gehaald. We hebben een geweldige relatie tussen Angie en mij."

Een band door de jaren

Door de jaren heen hebben Hamilton en Cullen een bijzondere band gekregen, en nadat ze stopte in 2022 was er voor de gehele F1-paddock een shock. "We kennen elkaar al heel lang," zei hij. "We hebben samen veel meegemaakt. Ze nam een paar jaar vrij om tijd met haar familie door te brengen en de wereld te ontdekken. Haar vragen om samen met mij aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, en haar acceptatie was behoorlijk opwindend."

De terugkeer van Cullen is niet alleen nostalgisch, maar ook een bewuste stap om hem te helpen richting de nieuwe seizoenstart en hem te helpen met aanpassingen aan zowel de auto als het team van Ferrari.

Testen

Naast de emotionele oppepper richt Hamilton zijn aandacht op de technische eisen van de pre-season tests in Bahrein. De 40-jarige is bemoedigd door zijn eerste indrukken van de SF-25 en beschrijft het als een auto waar hij 'echt van geniet'.

"We testen een heleboel dingen," onthulde hij. "Dus ik ben niet bezig met set-upwijzigingen of met het sturen van waar ik wil dat de auto naartoe gaat. We doen gewoon wat we moeten doen. Vandaag was het meer mijn interactie met mijn engineer verkennen. Tot nu toe vind ik het erg leuk om met deze auto te rijden."