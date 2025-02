Hamilton schrijft geschiedenis als covermodel van iconisch magazine

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf dit jaar namelijk voor het team van Ferrari. Het is een reusachtige transfer, en het trekt ook de aandacht van mensen buiten de F1-wereld. Hamilton schittert namelijk op de cover van TIME Magazine.

Begin 2024 werd bekend dat Hamilton naar Ferrari ging overstappen. Het afgelopen jaar was zijn laatste jaar bij Mercedes, en na elf jaar nam hij afscheid van het team waar hij alle records brak. Hij stapte over naar Ferrari, waar hij dit jaar voor een enorme hype heeft gezorgd. Tijdens zijn eerste TPC-test stonden er al honderden fans rondom het circuit, en deze week in Bahrein staat hij ook in het middelpunt van de aandacht.

TIME

De overstap van Hamilton naar Ferrari was wereldnieuws, en niet alleen in de sportwereld. Nu hij daadwerkelijk in het scharlakenrood rijdt, wil elke camera zijn beeltenis vangen. Dat geldt ook voor de mensen van het iconische Amerikaanse tijdschrift TIME. Hamilton schittert namelijk op de cover van het wereldberoemde magazine, zo deelt hij zelf op zijn sociale media. Op de cover staat Hamilton in een wit pak voor een steigerend paard.

Verstappen, Clark en Schumacher

Voor Hamilton is het de tweede keer dat hij op de cover staat van het iconische magazine. De Brit is één van de slechts vier Formule 1-coureurs die ooit op de cover van het magazine heeft gestaan. In de jaren '60 was die eer weggelegd voor Jim Clark, waarna vele jaren later Michael Schumacher ook op de cover stond. Hamilton volgde de Duitser daarna op, waarna in 2023 Max Verstappen op de cover stond van TIME Magazine. Voor Verstappen was het extra speciaal, want hij was de eerste Nederlander sinds koningin Wilhelmina die solo op de cover stond.