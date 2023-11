Verstappen schittert op cover Time Magazine

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen veel indruk maakt in de Formule 1. Hij ontvangt veel complimenten van mensen van binnen én buiten de sport. Verstappen heeft nu iets bereikt wat maar weinig Nederlanders en Formule 1-coureurs ooit hebben bereikt: hij staat op de cover van Time Magazine.

Time Magazine is één van de beroemdste tijdschriften ter wereld. Het Amerikaanse magazine kiest bijvoorbeeld elk jaar de persoon van het jaar en ze worden gezien als een toonaangevend tijdschrift. Time heeft een profiel gemaakt van Verstappen en ze hebben besloten hem op de cover te plaatsen. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Jim Clark, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Verstappen is de eerste Nederlander sinds 1960 die solo op de cover staat. Hij volgt hiermee onder meer koningin Wilhelmina op.

Verstappen komt ook uitgebreid aan het woord in de nieuwste uitgave van het magazine. Naast de Red Bull Racing-coureur komt ook onder meer zijn vader Jos aan het woord. Hij vertelt over de opvoeding van Max en dat dit er soms streng aan toeging. Ook het verhaal over dat Jos Verstappen zijn zoon Max ooit achterliet bij een tankstation komt weer aanbod.

Max on the cover of Time. Jim Clark, Michael Schumacher and Lewis Hamilton also had that honor. Illustrious list! 馃檶



He's the first Dutchman who's solely on the cover of the magazine since 1960 🇳🇱