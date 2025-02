Red Bull heeft positieve verrassingen voor Verstappen.

Max Verstappen kende vandaag een positieve eerste testdag in Bahrein. Op het circuit van Sakhir kwam hij in de middagsessie in actie, en daarin noteerde hij de derde tijd. Hij was na afloop positief over zijn nieuwe wagen, de RB21.

Alleen Lando Norris en George Russell waren vandaag sneller dan Verstappen in Bahrein. Net als Verstappen kwamen deze twee Britten in actie in de middagsessie. Deze sessie duurde een uurtje langer dan gepland, omdat de stroom op het circuit voor de nodige vertraging had gezorgd. Verstappen reed vandaag 74 rondjes, en daarmee was hij zeer productief. Hij was productiever dan Norris en Russell.

Louter positieve veranderingen

Verstappen was heel erg tevreden met zijn dag. Na afloop van de verlengde middagsessie gaf hij zijn mening bij Verstappen.com: "Alles voelde goed en er waren geen negatieve verrassingen, eigenlijk alleen positieve verrassingen. Ik hoef het niet te hebben over pure snelheid, want dat weten we nog niet. Maar alles functioneerde goed. De auto deed wat ik wilde, alles was onder controle en ik denk dat we daar alleen maar op konden hopen als startpunt."

Perfecte ronde

Verstappen ziet dat Red Bull een goede basis heeft gelegd om de RB21 verder te ontwikkelen. Het geeft de Oostenrijkse renstal goede hoop nadat ze vorig jaar niet goed voor de dag wisten te komen in de koningsklasse van de autosport. De viervoudig wereldkampioen gaat verder met zijn positieve verhaal: "We leren constant en hebben veel dingen geprobeerd en dat blijven we doen. Het gaat nu nog niet om het rijden van de perfecte ronde, dat moeten we pas in Melbourne doen. We gingen hier door met ons testprogramma en leren daarmee in welke richting we onze auto verder moeten verbeteren, en hoe we de auto nog meer onder controle kunnen krijgen en uiteindelijk sneller kunnen maken."