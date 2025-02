Brown vindt uitjouwen van Verstappen niet erg

McLaren-CEO Zak Brown heeft het boegeroep voor concurrent teambaas Christian Horner en wereldkampioen Max Verstappen tijdens de seizoenslancering van de Formule 1 in Londen verdedigd. Zowel Red Bulls teambaas Horner als zijn coureur Verstappen werden in de O2 Arena uitgejouwd door het Britse publiek.

De FIA, het bestuursorgaan van de Formule 1, dat ook werd uitgejouwd, veroordeelde de 'asociale' reactie en nam het op voor Horner en Verstappen omdat ze "een grote bijdrage hebben geleverd aan de sport waar we van houden."

"Het hoort erbij"

Tijdens zijn interview in Bahrein op de openingsdag van de driedaagse F1-test van deze week, zei Brown echter dat boe geroep bij topsport hoort: "Ik ben nog nooit naar een sportevenement geweest waar het rustig was, waar niet iemand tegen een voetballer schreeuwde omdat hij een doelpunt miste, of bij ijshockey of honkbal," zei hij.

"Ik heb in Londen niets anders gehoord dan gejuich en boegeroep. En ik heb zeker veel ergere dingen gezien op sociale media, waarbij je zegt: 'Wacht even, je gaat een beetje te ver'. Juichen en uitjouwen is altijd onderdeel geweest van sport, elke sport, en dat is wat fans doen. Ze schreeuwen naar hun tv als ze met hun vrienden kijken. Iedereen heeft een favoriet team, een favoriete coureur, een minder favoriet team."

Beschuldiging

Horner werd vorig jaar door een vrouwelijke collega beschuldigd van onacceptabel gedrag, maar werd tot twee keer toe vrijgesproken door het moederbedrijf van het F1-team, Red Bull GmBH.

"De FIA maakte hun eigen opmerkingen en daar hadden we niet om gevraagd", zei Horner. "Ik heb zeker geen gesprek met ze gehad na het evenement. Het was duidelijk onderdeel van hun campagne om online misbruik uit te bannen."

Fans

"De enige teleurstelling die ik had, was de ontvangst van Max als viervoudig wereldkampioen. Maar passie in de sport zal er altijd zijn. Als de lancering in Nederland was geweest, was de ontvangst ongetwijfeld iets anders geweest."

"De fans zijn het DNA van de sport. Het fandom is de afgelopen jaren veranderd omdat we steeds meer verschillende fans in de sport hebben verwelkomd. Sport is polariserend. Dat kun je niet dicteren."