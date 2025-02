Red Bull en Honda plannen Showrun in Japan

Op 2 april is het team van Red Bull Racing te zien in Japan voor een showrun, in samenwerking met Honda. Zowel de Red Bull- als de Racing Bulls-coureurs komen in actie.

In de week van de Grand Prix van Japan staat er voor Red Bull een showrun op het programma. Max Verstappen, Liam Lawson, thuisrijder Yuki Tsunoda en Isack Hadjar komen alle vier in actie op de Tokyo Bay. De aangekondigde auto's zijn de RB16B, de auto waar Verstappen voor het eerst mee heeft gewonnen, en de Honda RA272. De rest van de aanwezige auto's moet nog bekendgemaakt worden.

Samenwerking

De samenwerking tussen Honda en Red Bull begon in het seizoen 2019. Het Japanse bedrijf bouwde de motors voor het Oostenrijkse team en hielp daarna met de opstart van de Red Bull Powertrains. Na dit seizoen komt er een einde aan de samenwerking tussen de 2 partijen; de Red Bull Powertrains gaan gebouwd worden door Ford en Honda gaat met Aston Martin aan de slag.

In 2019 vond er al een showrun plaats in Japan. Toen vond deze plaats in de Icho Namiki in Meiji Jingu Gaien.

Wat is een showrun?

Een Showrun is een spectaculair Formule 1-evenement waarbij snelheid en show samenkomen. In tegenstelling tot een race is er geen competitie; het draait puur om entertainment. Fans krijgen de unieke kans om een Formule 1-auto in actie te zien buiten het circuit.

Teams gebruiken vaak oudere F1-wagens, speciaal aangepast om veilig en soepel over stadswegen te rijden. Coureurs laten het publiek genieten met indrukwekkende burn-outs en spectaculaire 360-graden spins, beter bekend als donuts. De geur van rubber vult de lucht, terwijl de motoren brullen tussen de gebouwen.

Deze evenementen trekken duizenden fans, die de kracht en snelheid van een F1-auto van dichtbij kunnen ervaren. Showruns vinden vaak plaats op iconische locaties. Het is een manier om de sport dichter bij het publiek te brengen en de interesse voor Formule 1 wereldwijd te laten groeien.