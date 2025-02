Racing Bulls heeft makkelijke keuze rondom Hadjar

Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies onthulde dat “het makkelijk was” om Red Bull-junior Isack Hadjar naar de Formule 1 te promoveren. Hadjar was het laatste stukje in de Red Bull-puzzel, toen het team uit Milton Keynes kort na het einde van de F1-campagne van 2024 afscheid nam van Sergio Perez.

Red Bull promoveerde vervolgens Liam Lawson naar Red Bull én dus was er de vraag wie er naast Yuki Tsunoda in de Racing Bulls zou komen te zitten. We hoefden niet lang te wachten op een antwoord, want na enkele dagen werd de nieuwe teamgenoot voor de Japanner bekendgemaakt. Isack Hadjar, die vorig jaar tweede werd in de F2, vervult het lege stoeltje bij het dochterteam van Red Bull.

Een 'natuurlijke' keuze

In gesprek met internationale media vlak voor het F1 75-event onthulde Laurent Mekies, teambaas van Racing Bulls, dat Hadjar een 'natuurlijke' keuze was. Aangezien hij de volgende was in het Red Bull-juniorprogramma.

"Ik denk dat het het meest natuurlijke deel van het proces was om Isack binnen te halen,” zei de Racing Bulls-baas. Hij was heel duidelijk de volgende in de rij als het gaat om het Red Bull -juniorprogramma, en het is nooit de vraag geweest wie dat stoeltje zou overnemen als dat beschikbaar zou komen. We volgden hem dus al een tijdje, en toen kregen we wat tijd samen in de laatste race van het seizoen, en de beslissingen vielen zo'n beetje... Je wist het eigenlijk al op het moment dat ze genomen werden, maar het was een makkelijke beslissing."

Toekomst

Midden in zijn F2-strijd zat de Fransman te wachten op een belletje van het team. Het ging voor hem dus niet zo makkelijk als voor zijn nieuwe teambaas: "Nee, zo makkelijk was het niet,” zei Hadjar over het wachten op het telefoontje. "Om eerlijk te zijn kwam ik er pas na Abu Dhabi achter. Toen ik reserve werd, was ik gefocust op het winnen van de F2-titel en het leren in deze nieuwe omgeving."

Hadjar's F2-titelstrijd kwam tot een pijnlijk einde in de laatste ronde, toen hij uitviel bij de start van de laatste race en de titel aan Gabriel Bortoleto gaf. Die dit seizoen begint voor Sauber.