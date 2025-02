In beeld: De eerste testdag in Bahrein

De eerste testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein is in volle gang. Om 08:00 Nederlandse tijd schoot het licht aan het einde van de pitlane op groen. Voor de coureurs was het de eerste mogelijkheid om echt kennis te maken met de nieuwe auto's, en dat leverde mooie beelden op.

Max Verstappen komt vanmiddag pas in actie, maar verder zijn er al veel grote namen op de baan te vinden. Lewis Hamilton reed vanochtend zijn eerste rondjes voor Ferrari en Andrea Kimi Antonelli maakte zijn officieuze debuut in de koningsklasse van de autosport. In de ochtend waren er verder weinig spectaculaire zaken te zien op het circuit, maar het leverde wel veel mooie plaatjes op.

Hamilton

Vooral de eerste beelden van Lewis Hamilton in het rood ging de wereld over. Hij reed sinds 2013 voor het team van Mercedes, maar hij heeft nu de stap naar Ferrari gezet. Ook Angela Cullen heeft zich weer bij de groep mensen rondom Hamilton gevoegd. Ook Cullen is dit weekend aanwezig in Bahrein, en ook zij is gehuld in het scharlakenrood van de Italiaanse renstal.

Verstappen

Verder ging er ook veel aandacht uit naar een man die vanochtend nog niet heeft gereden: Max Verstappen. Hij meldde zich vanochtend in de paddock, en hij zal vanmiddag zijn eerste echte rondjes gaan rijden in de RB21. In de ochtendsessie zat Liam Lawson achter het stuur van de auto. De Nieuw-Zeelander kwam goed voor de dag in de eerste uren van de sessie, en hij had zelfs de snelste tijd in handen. De tijden zijn echter niet relevant in deze testsessie, de teams focussen zich immers niet op de tijden, en het is ook onduidelijk met hoeveel brandstof ze rondrijden en welke instellingen ze hebben ingesteld op de krachtbronnen. De tijden worden volgende week pas belangrijk tijdens het eerste raceweekend.