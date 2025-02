Nieuwe F1-sponsor geeft pitlane make-over

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Vooral naast de baan zullen er dit seizoen een aantal zaken gaan veranderen, want de sport heeft een aantal grote sponsordeals gesloten. TAG Heuer is één van de nieuwe partners, en de eerste beelden van hun betrokkenheid zijn nu uitgelekt.

De Formule 1 tekende vorig jaar een grote deal met het conglomeraat LVMH. Het bedrijf is eigenaar van veel wereldberoemde luxemerken. Deze grote deal heeft grote gevolgen voor de Formule 1, want het levert ze een aantal opvallende samenwerkingen op. TAG Heuer is bijvoorbeeld de nieuwe officiële tijdswaarnemer van de sport, en daarmee zijn ze de opvolger van Rolex dat in de afgelopen jaren prominent in beeld was.

Herkenbaar punt

De logo's van Rolex kwamen altijd tijdens elke sessie nadrukkelijk in beeld. Hun klok stond namelijk aan het einde van de pitlane, waardoor ze dus eigenlijk altijd in beeld verschenen. Het groene boord was voor veel fans een herkenbaar punt, maar nu neemt TAG Heuer dat over. Hun logo's zullen voor een andere look van de pitlane gaan zorgen, want ze hebben een ander bord gekozen dan Rolex.

Nieuwe look

In Bahrein is het bord van TAG Heuer gespot aan het einde van de pitlane. Tijdens de wintertests van deze week komen de logo's immers nadrukkelijk in beeld. Op de eerste foto's is te zien dat de klok niet langer vierkant is, maar eerder een soort driehoek. Het gaat om een zwart bord met rode details. Aan de zijkant is het logo van TAG Heuer zeer groot te zien, en dat is opvallend. Vanzelfsprekend mag de klok van de tijdswaarnemer niet ontbreken, en dit staat naast het logo. Het geeft de pitlane dus een nieuw gezicht, en dat zal eventjes wennen worden voor de vaste volger van de Formule 1.