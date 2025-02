Cadillac kijkt steeds nadrukkelijker naar Herta voor F1-zitje

Het team van Cadillac wordt volgend jaar het elfde team in de Formule 1. Bij de Amerikaanse renstal zijn ze hard bezig met de voorbereidingen op hun debuutjaar. Ze zijn op zoek naar coureurs, en Colton Herta wordt steeds meer gezien als een serieuze kanshebber.

Herta is een gevestigde naam in de IndyCar Series. De Amerikaanse coureur rijdt daar voor het team van Andretti, en hij wordt al langer gezien als een kanshebber voor een zitje in de Formule 1. In de voorgaande jaren kon dit niet, omdat hij te weinig superlicentiepunten had. Toen duidelijk werd dat Cadillac ging deelnemen aan de Formule 1, werd de naam van Herta direct weer genoemd.

Formule 3

Mario Andretti is speciaal adviseur van Cadillac, en hij is enthousiast over Herta. De Amerikaanse racelegende stelt in gesprek met Motorsport.com dat Herta heel hoog op het lijstje staat: "Als je terugkijkt naar de stappen die Colton heeft gezet in zijn vroege loopbaan, dan zie je dat hij is begonnen in de Formule 3, dat hij daar reed met Lando Norris en dat hij een paar Formule 1-tests heeft gedaan. Zak Brown gaf hem een goede kans in Portimão. Je moet het rapport dat we van Andrea Stella kregen eens zien. Andrea is iemand die zegt waar het op staat, dus Colton is een goede kandidaat. Hij moet het natuurlijk nog bewijzen, maar in mijn mening is hij een goede gok."

Grote druk

Herta eindigde vorig jaar op de tweede plek in de IndyCars. Volgens Andretti bewijst dit wat hij in zijn mars heeft: "Er zijn een paar foutjes die hem vorig jaar het kampioenschap hebben gekost, en dat gebeurt jammer genoeg soms. Soms zet je jezelf onder een te grote druk, en dan maak je die fout. Maar als je kijkt naar de ingrediënten, dan heeft hij de ingrediënten voor een titel."