Horner wil bijzondere Monaco-wijzigingen een kans geven

De Grand Prix van Monaco is elk jaar één van de mooiste races van de Formule 1-kalender. Dat komt vooral door de historie en de mooie geschiedenis, want het spektakel op de baan valt flink tegen. De Formule 1 komt nu met een oplossing, en Christian Horner is benieuwd of dit gaat helpen.

Het circuit van Monaco past eigenlijk niet meer bij de huidige Formule 1. Het circuit is veel te krap, en er is amper plek om in te halen. De F1 Commission vergaderde vorige week in Londen, en daar kwamen ze met een mogelijke oplossing voor de problemen. Ze willen namelijk meer verplichte pitstops gaan invoeren in Monaco, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe ze dit gaan vormgeven.

Circuit zal niet veranderen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een mening over dit besluit. De Britse teambaas legde zijn mening uit in gesprek met de internationale media: "Het circuit zal niet veranderen, de auto's worden steeds groter en we weten dat de zaterdag daar alles bepalend is. Ik denk dat vorig jaar ook wel aantoonde dat het gewoon klaar is op het moment dat je pitstops kan uitvoeren als de race wordt stilgelegd met een rode vlag."

Andere dynamiek

Horner denkt dat meer verplichte pitstops wel voor iets meer spektakel kunnen zorgen. De Britse teambaas is daar heel erg duidelijk over: "Ik denk dat het invoeren van twee verplichte pitstops in ieder geval een andere dynamiek toevoegt. Dan moet je alle drie de compounds gebruiken en als het dan regent, moet je alsnog twee stops uitvoeren. Het voelt misschien wel een beetje gemaakt, maar het voegt wel een heel andere dimensie of mogelijkheid toe voor Monaco om juist weg te kunnen stappen van het imago van een saaie, haast stagnerende race die je op dat circuit toch vaak ziet gebeuren."