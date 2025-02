Woedende coureurs halen uit naar onacceptabele regels van de FIA

Autosportfederatie FIA heeft zich niet populair gemaakt over de coureurs. De nieuwe regels omtrent het taalgebruik zorgen voor veel frustratie, en de eerste coureurs zijn nu met een reactie gekomen. De coureurs uit het WRC eisen nu actie.

De FIA besloot in de wintermaanden de regels omtrent wangedrag aan te passen. Hierdoor kunnen coureurs nu zware boetes ontvangen voor hun taalgebruik. Dat niet alleen, ze kunnen ook worden geschorst of WK-punten verliezen. Eerder deze maand viel het eerste slachtoffer van deze strenge regels toen WRC-coureur Adrian Fourmaux een torenhoge boete kreeg, omdat hij het in zijn hoofd had gehaald om vlak na een stage te vloeken in een interview.

Coureurs zijn het zat

De Formule 1-coureurs reageerden vorige week al kritisch op deze nieuwe regels, terwijl FIA-president Mohammed Ben Sulayem vol achter zijn nieuwe regels staat. De WRC-coureurs zijn het nu zat, en ze zijn met een open brief gekomen richting de FIA en Ben Sulayem. De World Rally Drivers Alliance (WoRDA) erkent dat ze een voorbeeldfunctie hebben, maar ze vinden dat de zwaarte van de straffen van een onacceptabel niveau zijn. Ze wijzen ook naar het feit dat het vaak gaat om onbedoelde fouten, voor veel coureurs is Engels immers niet de moedertaal. Dat gaf de FIA ook toe in de zaak van Fourmaux.

Coureurs eisen transparantie van FIA

De WRC-coureurs zijn van mening dat de FIA niet van hen kan verwachten dat ze binnen enkele seconden na een stage vol adrenaline hun emoties onder bedwang kunnen houden in een interview. Daarnaast wordt er ook gewezen naar een gebrek aan transparantie, aangezien het niet duidelijk is waar het geld van de boetes heengaat. Naar dit punt wezen de Formule 1-coureurs vorig jaar ook in een open brief. Het is nog niet duidelijk of de coureurs uit de koningsklasse ook met een reactie zullen komen.