Dit is de ingrijpende wijziging aan het puntensysteem in de Formule 1

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Deze week wordt de wintertest verreden in Bahrein, en volgende maand gaat het nieuwe seizoen van start in Australië. Volgers moeten rekening houden met een aantal nieuwe regels, waaronder een wijziging aan het puntensysteem.

In de Formule 1 krijgen de coureurs die in de top tien worden geklasseerd WK-punten. De meeste punten (25) worden uitgedeeld aan de winnaar, en de coureur die op de tiende plaats wordt geklasseerd krijgt slechts één punt. In de afgelopen jaren was er voor de coureurs uit de top tien nog een manier om een puntje te verdienen: het rijden van de snelste ronde. Dit jaar is dat niet meer het geval.

Australië

Volgers van de Formule 1 moeten dus rekening houden met deze opmerkelijke regelwijziging. Vanaf de Australische Grand Prix levert de snelste ronde niet langer een punt op, en krijgt de coureur alleen deze statistiek bijgeschreven op zijn erelijst. Het schrappen van het puntje voor de snelste ronde werd vorig jaar genomen, maar het is aan veel mensen voorbij gegaan. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat is het voor de teams en coureurs belangrijk om dit in hun achterhoofd te houden.

Tactieken

In de afgelopen jaren waren er veel opvallende tactieken te zien waarbij het punt voor de snelste ronde een sleutelrol speelde. Zo gingen coureurs met een grote voorsprong in de slotfase naar binnen om met de zachte band een extreem snel rondje eruit te persen. In Singapore mocht Daniel Ricciardo in zijn laatste race de snelste ronde rijden, maar aangezien hij buiten de top tien finishte leverde dit hem geen punt op. Het zorgde voor kritiek, want Ricciardo reed voor het zusterteam van Red Bull. Concurrenten zagen dit als een soort vreemde samenwerking, en dat zorgde voor complotten. Waarom de regel is gewijzigd, is niet bekend. Het zorgt in ieder geval voor het einde van deze extra spanning.