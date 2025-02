Jos Verstappen toont snelheid met sterke rallyzege

Jos Verstappen is goed begonnen aan het nieuwe seizoen van het Belgian Rally Championship. De Nederlander schreef samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul de Rally van Haspengouw op zijn naam. Het stemde de voormalig Formule 1-coureur tevreden.

Jos Verstappen heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op het rijden van rally's. Hij begint steeds beter in vorm te komen, en hij is goed begonnen aan het nieuwe BRC-seizoen. In zijn Skoda Fabia RS Rally2 in de kleuren van Verstappen.com Racing ging hij rustig van start in de Rally van Haspengouw. Op de natte wegen noteert Verstappen de tweede tijd in de eerste proef van de dag in Boekhout.

Geen risico's

Na de eerste proef neemt Verstappen de leiding over. In de tweede proef is hij de snelste en neemt hij de leiding in het klassement over. Bij de tweede doortocht op de proef rondom Boekhout is Verstappen weer de snelste coureur, hij is daarna ook de snelste bij de tweede proef op de wegen rondom Gingelom. In de laatste fase van de rally neemt Verstappen weinig risico's, waardoor hij ook niet meer de focus legt op de snelste tijd. In de laatste proef van de dag geeft hij nog wel gas, en noteert hij de snelste tijd. Hij sloot de rally hiermee in stijl af.

"Erg blij mee"

Jos Verstappen wint de Rally van Haspengouw uiteindelijk met ruim 52 seconden voorsprong op zijn eerste belager Frédéric Miclotte. De top drie in deze rally werd compleet gemaakt door Pieter Sjoen. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur is tevreden met het resultaat, zo laat hij optekenen door Verstappen.com: "Op het einde van de rally zijn we wat voorzichtiger geworden en namen we niet te veel risico's, want het was gewoon ontzettend glad. Het was dan ook heel erg makkelijk om foutjes te maken, maar ik ben er blij mee."