Hamilton zet pensioenplannen in de ijskast

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. Op zijn veertigste heeft hij ervoor gekozen om een grote stap in zijn carrière te zetten. Hamilton is één van de oudste coureurs van het veld, maar als hij kan strijden om de wereldtitel is een pensioen nog ver weg.

Hamilton zorgde vorig jaar voor een grote verrassing door bekend te maken dat hij ging overstappen naar Ferrari. Bij het Italiaanse team gaat hij zijn jeugddroom werkelijkheid laten worden, maar het mes snijdt aan twee kanten. Bij Ferrari kan hij namelijk ook gaan jagen op nieuwe successen. Ferrari presteerde vorig jaar goed, en was sterker en stabieler dan Hamiltons voormalig werkgever Mercedes.

Niet veel mensen hadden verwacht dat Hamilton op zijn veertigste nog in de Formule 1 zou rijden. Een pensioen zit er voorlopig nog niet in, zo stelt Hamilton bij de internationale media: "Als ik het geluk heb om nog een wereldtitel te winnen, wat we natuurlijk ook willen, dan zie ik mezelf echt niet stoppen."

Passie

Hamilton had veel verwacht van zijn overstap naar Ferrari. Hij heeft het met een open mindset benaderd, en hij legt uit wat hij heeft aangetroffen: "Ik heb Ferrari vanaf de buitenkant gezien en heb gezien hoe de coureurs door de jaren heen zijn ontvangen door de fans. Er werd me verteld dat er zoveel passie binnen het team was. Maar als je erin zit, dan is het nog specialer dan je je kunt voorstellen. Je kunt het niet weten, totdat je het zelf meemaakt en dat is heel erg mooi om te zien."

Onwerkelijke situatie

Bij Ferrari is Hamilton in een volledig nieuwe situatie terechtgekomen. Hij moet aan veel dingen wennen: "Het is een vrij unieke ervaring om het hele team onder één dak te hebben. Dat is iets wat ik nog niet eerder heb gehad. Het is ongelooflijk om een circuit buiten de fabriek te zien. Om onze auto hier in Fiorano naar buiten uit te rollen en op het circuit te zetten.. En om dan ook nog eens de geschiedenis van deze plek te kennen, dat is echt onwerkelijk om te zien."