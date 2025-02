Racing Bulls verklaart zoveelste wijziging van teamnaam

Het zusterteam van Red Bull heeft in de afgelopen jaren meerdere keren een metamorfose ondergaan. Dit jaar staan ze onder de naam Racing Bulls op de grid, terwijl ze vorig jaar nog Visa Cash App RB heetten. CEO Peter Bayer legt uit waarom ze deze keuze hebben gemaakt.

Het zusterteam van Red Bull heette jarenlang Toro Rosso. Ze besloten echter de naam aan te passen naar AlphaTauri, maar vorig jaar werd ook die naam bij het grofvuil gezet. Het team kreeg officieel de naam Visa Cash App RB. Veel mensen verwezen naar het team met de afkorting VCARB, terwijl anderen kozen voor RB. Het zorgde voor enorm veel verwarring, en ze hebben de naam voor dit jaar gewijzigd naar Racing Bulls.

Red Bull-universum

Racing Bulls-CEO Peter Bayer erkent dat de teamnaam voor verwarring zorgde. Bayer legt nu in gesprek met Motorsport.com uit waarom ze deze keuze hebben gemaakt: "Iedereen weet dat we onderdeel zijn van het universum van Red Bull. Meneer Mateschitz heeft enkele andere entiteiten zoals de Flying Bulls en hij heeft een autocorrectie die om Bulls draait, en zo gaat het maar door."

De nieuwe naam komt niet uit de lucht vallen: "Het oorspronkelijke idee voor de teamnaam was altijd Racing Bulls. Toen we vorig jaar begonnen, waren we heel blij dat Visa en Cash App aan boord kwamen en onze titelsponsors wilden worden. Dat voelde als een enorme kans voor ons in deze sport. Natuurlijk wilden we ze ook genoeg ruimte geven qua naamrechten."

Identiteit

Bayer stelt dat ze er bij Racing Bulls ook achter waren gekomen dat er verwarring was ontstaan over de teamnaam. De CEO zag dat weinig mensen echt wisten waar de term RB voor stond: "Dat gold zeker voor mensen die gewend waren aan onze geschiedenis met Toro Rosso en AlphaTauri. Uiteindelijk hebben de aandeelhouders vorig jaar samen met ons besloten dat we verder willen gaan met onze oorspronkelijke identiteit, en dat is Racing Bulls."