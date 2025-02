Piastri aast op wereldtitel: "Zou naïef zijn om dat niet te doen"

Het team van McLaren leeft met een goed gevoel toe naar het nieuwe seizoen. De Britse renstal werd vorig jaar constructeurskampioen, en dit jaar gaan ze voor de dubbel. Oscar Piastri is strijdbaar en hij stelt dat het naïef zou zijn als ze zich niet zouden voorbereiden op een titel.

Het team van McLaren wordt door veel mensen gezien als de titelfavoriet. Vorig jaar kende het team een goede eindsprint, en de prestaties werden steeds beter. Het zal close gaan worden met de teams van Mercedes, Ferrari en Red Bull, maar toch geldt McLaren als de grote favoriet. Bij de Britse renstal doen ze daar ook niet geheimzinnig over, en ze gaan vol voor de wereldtitels. Het is een groot doel, maar het lijkt wel realistisch te zijn.

Naïef

McLaren-coureur Oscar Piastri doet hier dan ook niet geheimzinnig over. De Australische coureur is strijdbaar en wordt geciteerd door Sky Sports: "Ik weet zeker dat de voorbereiding voor ons twee (Piastri en Lando Norris, red.) een voorbereiding is geweest voor een titelgevecht. Ik denk dat het naïef zou zijn geweest als we ons voor dit seizoen voor iets anders zouden voorbereiden. Ik denk dat dit altijd de manier is om je voor te bereiden, maar tot het weekend in Melbourne weten we niet hoe de competitie zal zijn."

Niet te vroeg juichen

Piastri wijst naar de afgelopen achttien maanden, waar McLaren grote stappen heeft weten te zetten. Hij heeft heel erg veel zelfvertrouwen, maar hij weigert te vroeg te juichen. De Australiër wil echter vooral afwachten wat er gaat gebeuren in Melbourne: "Dat zal waarschijnlijk veel van de performance van het seizoen gaan bepalen. Ik denk dat we door de resultaten en de constructeurstitel van vorig seizoen genoeg zelfvertrouwen kunnen hebben, en ik denk dan ook dat dit ons doel voor het jaar is."