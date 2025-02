Horner geeft Lawson zware opdracht

Liam Lawson is vanaf dit jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander heeft amper ervaring, maar hij moet direct gaan presteren. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een duidelijke boodschap voor zijn nieuwe coureur.

Red Bull besloot na afloop van het afgelopen seizoen om een grote wijziging door te voeren bij het team. Sergio Perez werd na tegenvallende prestaties aan de kant geschoven, en een vervanger hadden ze al in huis. De keuze viel op Liam Lawson, die het seizoen had afgemaakt voor Racing Bulls. Lawson is al heel lang verbonden aan de Red Bull-familie, maar hij heeft nog niet veel ervaring.

Duidelijke taak

Lawson zal veel moeten gaan leren, maar de verwachtingen zijn nu al hoog. In gesprek met de internationale media in Londen legt Red Bull-teambaas Christian Horner uit wat ze van Lawson verwachten: "Ik denk dat Liams taak heel duidelijk is. Hij is er om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden als hij kan. Er wordt niet van hem verwacht dat hij een viervoudig wereldkampioen gaat verslaan. Als dat in feite wel gebeurt, dan is dat fantastisch. Er is niets om te zeggen dat hij dat niet zou kunnen, maar ik denk dat het een kwestie is om te proberen de druk op Liam zo goed mogelijk weg te nemen."

Mentale kracht

Horner kent Lawson goed, maar hij denkt niet dat de Nieuw-Zeelander onder de druk zal bezwijken. Hij is er zelfs best wel positief over: "Hij maakt al een paar jaar onderdeel uit van ons team als reservecoureur. Een van de dingen waar we echt van onder de indruk zijn, is zijn mentale kracht en veerkracht. Om de teamgenoot van Max te zijn, is waarschijnlijk het moeilijkste in de Formule 1. We zullen ons best doen om hem te beschermen en te ontwikkelen. Hij heeft nog maar elf Grands Prix gereden. Er wordt veel van hem gevraagd, maar ik denk dat hij alles heeft om daar mee om te gaan."