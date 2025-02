Racing Bulls steelt de show met beeldschone witte livery

Het derde team van de avond heeft hun nieuwe kleuren met de wereld gedeeld. Het was nu de beurt aan het team van Racing Bulls, of zoals ze zichzelf ook wel noemen: Visa Cash App RB. Racing Bulls is nog altijd het juniorenteam van Red Bull, al heeft Yuki Tsunoda veel ervaring. De wagen is wit en doet denken aan de Honda-livery van Red Bull uit 2021.

Met een spectaculaire show op het podium in Londen werd de nieuwe livery getoond. Racing Bulls wilde eerder al de baan opgaan voor een shakedown, maar ze waren bang om de nieuwe livery per ongeluk te lekken. Dat gebeurde niet, want nu komen Tsunoda en Isack Hadjar morgen pas de baan op. Voor Hadjar wordt het zijn eerste kennismaking met zijn eigen Formule 1-wagen.

Hadjar is de opvolger van de naar Red Bull vertrokken Liam Lawson. De Franse debutant is een oogappeltje van Red Bull-adviseur Helmut Marko, en het is dan ook geen verrassing dat hij nu een kans krijgt. Ze onthulden het team aan de hand van een lollig filmpje met een Britse komiek. Hij moest door Londen lopen op voorbijgangers te interviewen over de huidige situatie.

Met de VCARB 02 gaan Tsunoda en Lawson op jacht naar betere prestaties dan vorig jaar. Ze werden in 2024 achtste in het constructeurskampioenschap, en dat moet beter. Tijdens de show werd er veelvuldig gegrapt over de naam van de Italiaanse renstal. In de afgelopen jaren heette het team Toro Rosso, AlphaTauri, Visa Cash App RB. Afgekort is dat VCARB, al worden ze door veel mensen ook Racing Bulls genoemd, of RB. Ze hebben nu in ieder geval het doek getrokken van de wagen waarmee Tsunoda en Hadjar gaan jagen op goede prestaties. Het wordt belangrijk, want bij een goede prestatie kunnen de coureurs zelfs gaan dromen van een Red Bull-zitje. In het verleden kregen Lawson, en Max Verstappen, ook promotie.